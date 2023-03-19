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Alonso: "Fırsat çıkarsa değerlendireceğiz fakat gerçekçi olmalıyız"

Aston Martin pilotu Fernando Alonso, pazar günkü yarış için hedefini çok yüksek tutmak istemiyor.

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Alonso: "Fırsat çıkarsa değerlendireceğiz fakat gerçekçi olmalıyız"
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İspanyol pilot, Bahreyn'deki sıralama turlarında geride kalmış ancak yarışta harika bir performansla üçüncü olmuştu.

Suudi Arabistan'da güçlü formunu sürdüren İspanyol pilot, pazar günkü yarışta ikinci sıradan başlıyor.

Seansın ardından konuşan Alonso, "Sıralama turları gerçekten iyiydi. İkinci bölümden, üçüncü bölüme kadar çok fazla ilerleme kaydettik."

"Q2'de 1:28.7 ile 1. olduk ve Q3'te de aşağı yukarı aynı turu tekrarladık. Kısacası Q2'den Q3'e aynı adımı atmayı ve pist gelişimine ayak uydurmayı başaramıyoruz."

"Fakat sonuç olarak çok mutlu olmamız gerektiğini düşünüyorum. Gridin ilk çizgisinden başlıyoruz, ki bunu sezonun ikinci yarışında, Bahreyn'e kıyasla çok farklı bir pistte yapıyoruz."

"Yani evet, bence takım için çok olumlu bir hafta sonu oluyor." dedi.

Alonso yarışta daha güçlü olmayı bekliyor ancak hayallere kapılmıyor.

"Şu ana kadarki gücümüz yarış temposu ve yarış temposunda lastiklere nasıl davrandığımız oldu. Bu yüzden yarışta neler yapabileceğimizi göreceğiz."

"Yine de bence henüz Red Bull ile yarışabilecek konumda değiliz. Bence saf hız konusunda Red Bull başka bir sınıfta. Bu yüzden daha çok arkamızdaki takımlara konsantre olmalıyız.

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, after Qualifying

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, after Qualifying

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Önde bir şeyler olursa, o zaman bu fırsatı değerlendirmeye çalışacağız fakat saf tempoyla onları geçebileceğimizi hiç sanmıyorum."

"Kötümser olmak istemem ama Bahreyn'i ve bu hafta sonu ortaya koyduğumuz tempoyu düşünerek, kendimize karşı dürüst olmalı ve Red Bull'un herkesin önünde olduğunu kabul etmeliyiz."

"Bu yüzden yarınki hedefimiz Checo ile galibiyet için mücadele etmek değil."

"Bizim için en önemli şey puan almak. İki araçla da ilk beş içerisinde başlıyoruz. İki araçla da ilk beşte bitirmeye ve takımlar şampiyonası için puan toplamaya devam etmeye çalışacağız."

"Aston Martin'in bu yılki ana hedefi bu."

"Güçlü yönlerimizi kullanmaya çalışacağız ve umarım şans da yanımızda olur."

Alonso, Verstappen'in de yükseleceği görüşünde.

"Max'in eninde sonunda öne geleceğini düşünüyorum. Bu avantaja sahipler. Geçen yıl hangi yarıştı bilmiyorum, sonuncu başladı çünkü güç ünitesini değiştirmişti ve yine de yarışı ikinci bitirdi, hatta kazandı."

"Bence yarın, muhtemelen en azından podyumda olacağına şüphe yok. Dolayısıyla hedefimiz galibiyet değil. 13 Şubat'ta aracı tanıttığımızda Mike Krack, Lance ve takımın üst yönetimiyle beraber bu yıl için belirlediğimiz hedefleri paylaşmıştık. Oradaki hedefler arasında, kazanmak için Red Bull ile savaşmak yoktu."

"O yüzden her şeyi basit tutalım. Ayaklarımızı yere sağlam basalım ve hata yapmayalım. Rekabetçi olsak bile, bizim için çok iyi olan bu tür hafta sonlarından puansız ayrılmayı göze alamayız, bu bizim en büyük hatamız olur."

"Bu yüzden yarın mümkün olan en iyi sonucu almaya çalışacağız."

"Ancak Bahreyn'den sonra burada yeniden rekabetçi olduğumuzu hissetmek takım için büyük bir rahatlama oldu. Bu da fabrikadaki herkes için zorlamaya devam etmeleri için ekstra bir motivasyon sağlıyor çünkü araç her koşulda iyi performans gösteriyor gibi görünüyor."

Mercedes'in hızı sorulduğunda Alonso, "Elbette endişe verici çünkü çok yakın olduklarını biliyoruz ve özellikle George, geçen yıl da burada çok hızlıydı."

"Sanırım antrenmanlarda ve sıralamalarda ondan daha hızlıydık. Fakat hatırlarsanız, geçen yıl buradaki yarışta çok güçlüydü. Yani bence yarın onunla ve daha önce de söylediğim gibi Alpine ile çok yakın olacak."

"Yani, sıkı bir mücadele olacak." dedi.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

 

 

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