Alonso, FIA'nın sıralama turlarında 'centilmenlik anlaşmasına' yardımcı olmasını istiyor

Alonso, dün Red Bull Ring'de gerçekleştirilen sıralama turlarının ikinci bölümünde, kendi hızlı turundan sonra yavaşlayan Sebastian Vettel tarafından engellenmesinin ardından turunu bırakmak zorunda kalmıştı.

Vettel ise önündeki yavaşlayan araçların arkasında yavaşlamak zorunda kaldığını söylemişti.

Valtteri Bottas ve Carlos Sainz'ın yanında hakemler tarafından incelenen Alman pilot, Alonso'yu engellediği gerekçesiyle üç sıra grid cezası alsa da, Sainz ve Bottas bu olaydan ceza almadı.

Alonso sıralamalardan sonra verdiği demeçte, önünde sıraya giren tüm araçların ağır cezalar alması gerektiğini düşündüğünü söylemişti.

Alpine sürücüsü, bu durumun tekrarlanmasında FIA'nın rol oynayabileceğini ve durumun güvenliğini sağlamaya yardımcı olabileceğini söyledi.

Autosport tarafından ağır cezaların bu tür durumlardan kaçmak için en iyi yol olup olmadığı sorulan İspanyol pilot şu ifadeleri kullandı: ''Dışarıdan birinin bize yardımcı olması gerekiyor, ve bence, bize dışarıdan yardım sunabilecek tek kurum FIA.''

''Çünkü takımlar lastik performansıyla, batarya performansıyla ve rekabet açısından her şeyle uğraşıyorlar.''

''Ancak güvenlik ve kural tarafında her şeyi takımlar yapamaz çünkü biz her zaman daha rekabetçi olmaya çalışıyoruz. Bu yüzden belki de FIA'nın yardımına ihtiyacımız vardır.''

Birçok sürücü, hızlı bir tura başlamadan önce çok yavaşlamanın centilmenlik anlaşmasına uymadığı konusundaki endişelerini bu yıl dile getirmişti.

Avusturya'da, yarış direktörü Michael Masi sürücülerin 9. ve 10. virajlarda gereksiz şekilde yavaşlamaması gerektiğini açıklamıştı.

Alonso, ''Eğer bunu yapamayacağınız yazılıysa ve siz bunu yapıyorsanız, bir ceza alırsınız. Bu herkes için açık.''

''Bu ilk yardım olacaktır, ikinci yardım ise belki de sistemle alakalı olmalıdır. Bakü'de piste çıkış turlarınızı atmak için minimum bir süre getirdiklerini biliyorum. Yani pit yolundan hangi pozisyonda çıkarsanız, turunuza o şekilde başlamalısınız çünkü hepimiz aynı kurallarla sorumluyuz.''

''Yani kimse piste çıkış turlarında bir hile yapamaz veya geçiş yapamaz çünkü sisteme saygı duymak zorundayız. Belki de başka bir sistem bize daha iyi uyabilir.'' şeklinde sözlerine devam etti.

Fernando Alonso, Alpine A521 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

McLaren'dan Daniel Ricciardo, Avusturya'da araçların sıralanmasının nedeninin ''pistin kısa tur yapısına bağlı olabileceğini'' ancak bazı sürücülerin centilmenlik anlaşmasını bozduğunu gördüğünü söyledi.

''Bazı sürücüler dokuzuncu virajda geçiş yaptılar ve pist üstü pozisyonları değişti. Bence bir pozisyonda olduğunuzda, bunu değiştirmemelisiniz.''

''Bence Sergio bir şeyler yapmış olabilir, George da hoş şeyler yapıyor gibi durmuyordu, belki de sadece zorluyordu.''

Haas sürücüsü Nikita Mazepin, yılın başlarında centilmenlik anlaşmasına uymadığı için eleştirilere maruz kalmıştı ancak Rus pilot, daha üst düzey pilotların bunu yapıp, eleştiri almadığı konusunda yorumlarda bulundu.

Mazpin, ''Bahreyn'deki sıralama turlarında ben çok kolay bir hedeftim ve herkes bu olayı çok büyüttü.''

''F1 çok ikiyüzlü bir dünya. Eğer isminizle kazanılmış birçok şampiyonluk varsa, yaptıklarınız daha az eleştiriliyor.''

''Bugün sıralamalarda neler olduğundan tam emin değilim çünkü görmedim. Ancak dün sürücüler toplantısında, yarış direktörümüz yeni kurallar getirdi ve pist pozisyonunuzu 8. virajda almanız gerektiğini ve 9. ile 10. virajlarda başka pozisyona dönmenize izin verilmediğini söyledi. Bu da, bu iki viraja kadar hızlanmanız gerektiği anlamına geliyor.''

''İkinci bölümde gördüğümüz şey ise bunun tam tersiydi. Her sürücü insan, onlar da yakalanabilir ve yakalandılar da.''

''Herkes herkesle aynı kurallara sahip olursa, burası mutlu bir yer olabilir.''