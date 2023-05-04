Alonso: FIA'nın Miami DRS bölgesini kısaltma hamlesini destekliyor

Bu karar, geçtiğimiz hafta sonu Azerbaycan GP'sinin ana düzlüğündeki DRS bölgesinin bazı sürücüleri hayal kırıklığına uğratacak şekilde 100 metre kısaltılmasının ardından alınmış oldu.

Fakat Alonso, FIA'nın geçen yılki yarışlarda toplanan verilere dayanarak kararlar aldığını ve bu verilerin de iki pistin DRS bölgelerinin, geçişleri çok fazla kolaylaştırdığını gösterdiğini dile getirdi.

Bakü'de yapılan değişiklikler bazı tartışmalara yol açmış olsa da Alonso bazı araçların diğerlerinden daha fazla zarar gördüğünü ve bunun da tepkilere yol açtığına vurgu yaptı.

Aston Martin pilotu, FIA'nın Miami DRS bölgesini kısaltma kararını destekleyip desteklemediği sorulduğunda, "Sanırım evet."

"Görünüşe bakılırsa geçen yıl geçişin en kolay olduğu yer burasıydı, bu yüzden FIA'nın DRS bölgesini kısalttığını düşünüyorum. Bakü de geçen yıl geçiş anlamında en kolay pistlerden biriydi, bu yüzden DRS mesafesini kısalttılar."

"Lewis'in [Hamilton] DRS bölgesini çok kısa olduğunu söylediğini duydum, ki bence yüksek yere basma gücü kullandıkları için onlara kısa geldi. Oysa mesela Red Bull için çok uzundu."

"Start finiş düzlüğünde Max, Leclerc'i geçti ve ilk virajda fren yapmak için dışa doğru açıldı. Kısacası bir araç için fazla uzun, başka bir araç için fazla kısaydı."

"Sanırım bu, FIA'nın geçen yılki yarışları gördükten sonra yaptığı hesaplamalarla ilgiliydi. Bakü ve Miami, geçişin yüksek olduğu pistlerdendi, gerçekten çok kolaydı."

"İşte bu yüzden bu bölgeleri kısalttılar. Bu yıl neler olacağını göreceğiz, tahmin etmek zor." cevabını verdi.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 Photo by: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Alonso, takımların araçlarını geliştirmesiyle bu yıl geçişlerin daha zor hale geldiğini de doğruladı.

"Bu yıl önceki aracı takip etmenin biraz daha zor olduğu doğru. Bu %100 doğru. Red Bull, DRS alanlarının çok uzun olduğunu düşünüyor. Bu yüzden hangi aracı kullandığınıza bağlı."

Zemin etkisinin doğru yol olup olmadığı sorulduğunda Alonso, "Bu iyi bir soru. Bence araçları takip etme konusunda daha yüksek beklentiler vardı ve belki de gridin biraz daha birbirine yakın olması gerekiyordu. Bilmiyorum, sanırım biraz daha zaman vermemiz gerekiyor."

"Eğer Red Bull bu kadar önde olmasaydı, bence çok ilginç bir mücadele olurdu, üç ya da dört takım 0.1-0.2 saniye içinde olurdu ve belki de kuralların başarılı olduğunu söylerdik."

"Belki de birkaç yıl sonra ya da kurallar sabit kaldığında, hikaye böyle olur. Sonrasında bir bakarsınız 2026'da her şey yeniden değişir!" dedi.

Alonso, iki Red Bull'un arkasındaki grubun çok yakın olduğunu ve geçiş yapmanın kolay olmadığını öne sürdü.

Kendisine bu konu sorulduğunda, "Bence performans açısından birbirimize çok yakınız. Red Bull'u çıkarırsanız bazen 0.6 saniye ile Q1'de 3. sıradan 16. sıraya gidiyorsunuz ve bir sonraki seansa çıkamıyorsunuz. Sonuçta sıralamayı hak ettiğiniz sırada bitiriyorsunuz."

"Öyleyse yarışta, sizden sadece 0.050 saniye daha hızlı olan bir aracı nasıl geçeceksiniz? Yani bu aşağı yukarı doğal düzene denk geliyor. Bence ana sebep bu."

"Ayrıca lastikler de hikayenin bir başka tarafı. Diğer araçları takip ettiğiniz vakit hâlâ oldukça fazla ısınıyorlar."

"Yani önünüzdeki araca ne zaman yaklaşmak istediğinizi akıllıca seçmelisiniz. Sorun da bu." dedi.