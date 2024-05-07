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Formula 1 Miami GP

Alonso: "FIA Başkanı sürücülerin yorumlarına katılıyor"

Fernando Alonso, FIA başkanı Mohammed Ben Sulayem'in sürücülerin yorumlarına büyük değer verdiğini düşünüyor.

Ezel Tan
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Aston Martin pilotu Fernando Alonso, Miami GP hafta sonunda bazı sürücülerin İspanyol olmadıkları için ceza almadığını söylemiş ve kurallardaki tutarsızlığı eleştirmişti.

Avustralya ve Çin'de ceza alan Alonso, Lewis Hamilton'ın Miami sprintinde yaptığı agresif hamle yüzünden ceza almaması nedeniyle rahatsızdı.

Cumartesi günkü yarıştan hemen sonra Alonso, "Sanırım herhangi bir ceza vermeyecekler çünkü o (Lewis) İspanyol değil."

"Bence birkaç kişinin yarışını mahvetti, özellikle de çok hızlı bir aracı olan ve o olayda yarış dışı kalan Norris'in yarışını..."deişti.

Alonso, bu açıklamadan hemen sonra Miami'de Ben Sulayem ile derin bir sohbet yaparken görüldü.

Ben Sulayem'le yaptığı sohbetin ne kadar faydalı olduğunu sorduğu Alonso, “Onunla konuştum; Mohammed sürücülerin her türlü fikrine katılıyor."

Mohammed Ben Sulayem, President, FIA

Mohammed Ben Sulayem, President, FIA

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

 

“Aracı süren tarafın bizler olduğunu ve bazı konularda önerilerimiz olabileceğini biliyor."

“Spor olarak ele almamız gereken birkaç nokta var ve o bizi her zaman dinledi. Bakalım F1'i daha iyi ve biraz daha tutarlı bir spor haline getirebilecek miyiz?” dedi.

Motorsport.com, FIA'nın sürücülerin nasıl davranmaları gerektiğine açıklık getirecek bir dizi sürücü yönergesi hazırladığını öğrendi.

Grand Prix Sürücüleri Birliği (GPDA) de dahil olmak üzere ilgili taraflarla, geçiş, savunma ve pist limitleri de dahil olmak üzere yarışın tüm yönlerini kapsayacak bir belgenin hazırlanması için görüşmeler yapıldı.

Plana göre yeni kurallar, Uluslararası Spor Kuralları'na dahil olacak ve 2025 yılının başında yürürlüğe girecek. Tüm kategorilerde daha fazla tutarlılık sağlamak için tüm yarış seviyelerine uygulanacak.

Şu anda F1 sürücülerinin tabi olduğu kurallar, pozisyon mücadelesi sırasında kimin virajı dönme sahip olduğu ve kime alan bırakılması gerektiğine odaklanıyor. Bu kurallar 2022 yılının başında yürürlüğe girdi.

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