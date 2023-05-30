Alonso, Ferrari'sini satıyor
Fernando Alonso'nun Ferrari Enzo'su yakında açık artırmaya çıkarılacak.
Son dönemde Ferrari'sini satan pek çok isim var ve bu isimlerden birisi de eski Ferrari pilotu Fernando Alonso.
2010-14 yılları arasında İtalyan ekip için yarışan Alonso'nun garajında bir Ferrari Enzo mevcut.
Alonso, sadece 4.800 km mesafe tamamlayan Enzo'sunu 8 Haziran'da yapılacak bir açık artırmada satışa sunacağını duyurdu.
Monaco Otomobil Müzayedesi'nde düzenlenecek açık artırmada satışa sunulacak Ferrari Enzo, 2002 yılında piyasaya sürülmüştü.
2002-04 yılları arasında üretimi yapılan Enzo'nun kalbinde 660 beygir güce ve 657 Nm torka sahip V12 motor yer alıyor.
Araç 0'dan 100 km/s hıza 3,65 saniyede çıkıyor ve azami hızı da 350 km/s'i buluyor.
Toplamda ne kadara satılacağı şimdilik bir muamma.
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