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Alonso, Ferrari'sini satıyor

Fernando Alonso'nun Ferrari Enzo'su yakında açık artırmaya çıkarılacak.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team in the Press Conference

Son dönemde Ferrari'sini satan pek çok isim var ve bu isimlerden birisi de eski Ferrari pilotu Fernando Alonso.

2010-14 yılları arasında İtalyan ekip için yarışan Alonso'nun garajında  bir Ferrari Enzo mevcut.

Alonso, sadece 4.800 km mesafe tamamlayan Enzo'sunu 8 Haziran'da yapılacak bir açık artırmada satışa sunacağını duyurdu.

 

Monaco Otomobil Müzayedesi'nde düzenlenecek açık artırmada satışa sunulacak Ferrari Enzo, 2002 yılında piyasaya sürülmüştü.

2002-04 yılları arasında üretimi yapılan Enzo'nun kalbinde 660 beygir güce ve 657 Nm torka sahip V12 motor yer alıyor.

Araç 0'dan 100 km/s hıza 3,65 saniyede çıkıyor ve azami hızı da 350 km/s'i buluyor.

Toplamda ne kadara satılacağı şimdilik bir muamma.

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