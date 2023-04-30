Alonso: "Ferrari'nin şansı yaver gitti"

Alonso, altıncı sıradan başladığı yarışı dördüncü olarak tamamladı ancak 2023 sezonunda ilk kez podyuma çıkamadı.

Yarışın sonlarına doğru Charles Leclerc ile arayı kapatsa da çizgiyi Ferrari pilotunun 0.8 saniye gerisinde geçti.

Yarışın ardından verdiği demeçte Çifte Dünya Şampiyonu, Ferrari hakkında şunları söyledi: "Bence şansları yaver gitti çünkü sert lastik beklenenden daha az aşındı."

"Sanırım güvenlik aracı sırasında sert lastiği taktık, bitime 38 tur vardı. Lastikler oldukça iyi dayandı ve ayrıca yarışın sonlarında hava biraz bulutluydu, bu yüzden pist sıcaklığı düşüyordu."

"Galiba ilk etapta Ferrari'ler orta lastikle çok sorun yaşadı. Normal sıcaklıktaki bir yarışta biraz daha zorlanacaklarını düşünüyorum. Bugün onlar için iyiydi ama Miami farklı olacak."

Alonso, hafta sonunun Aston Martin için oldukça zor geçtiğini, ancak bulundukları konumda takımın mükemmel bir şekilde çalıştığını ekledi.

İspanyol pilot, "Hafta sonunun özeti, DRS sorunları ve ayarlar ile zorlu geçen bir Azerbaycan GP diyebiliriz."

Fernando Alonso, Aston Martin during the pre-race driver presentation Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Hiçbir seansta o kadar hızlı değildik ve hâlâ podyumdan 1 saniye uzaktayız."

"Ferrari mükemmel bir hafta sonu geçirdi: Ana yarışta pole pozisyonu, sprint yarışında pole pozisyonu, süper hızlı bir araç... Ancak bizden sadece 1 saniye uzaktaydılar, bu yüzden genel olarak mutlu olmalıyız."

"Takım olarak hiç beklemediğimiz bir yerdeyiz, çok hızlıyız. Fabrikada çok yetenekli insanlarımız var."

"Ancak diğer pek çok konuda hâlâ küçük bir takım olduğumuzu söyleyebilirim. Hâlâ yeni fabrikaya taşınmak zorundayız."

"Aston Martin'de herkesin yaptığı iş olağanüstü, Lance ve ben bunun farkındayız. Ekibe elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Araçla ilgili strateji toplantısında fark etmediğimiz bir şey bulursak, bunu hemen telsizden paylaşmaya çalışıyoruz."

"Şu anda her şey mükemmel çalışıyor ve muhtemelen bizi öne çıkaran şey bu. Bu yüzden Takımlar Şampiyonası'nda ikinciyiz çünkü sadece takımı düşünüyoruz." dedi.