Alonso: "Hamilton, artık F1'de en önemli şeyin pilot olmadığını gösteriyor"

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Fernando Alonso bu hafta sonu kendi evinde yarışmaya hazırlanıyor, ancak Barcelona pistinin onun için bir anlamı daha var: burası onun 9 yıl önce kariyerinin son zaferini kazandığı yer. Çifte dünya şampiyonu, 2013 İspanya GP'sinden bu yana podyumun zirvesinden uzak.

O dönem Ferrari'de yarışan Alonso, 2014 sezonunun ardından McLaren ile anlaştı ve burada geçirdiği hayal kırıklığı dolu dört sezonun ardından Formula 1'den emekli oldu.

Geçtiğimiz sezon Alpine ile gride geri dönen Alonso için işler burada da pek iyi gitmiyor. 2022 kuralları ile birlikte şampiyonluğa oynamayı bekleyen İspanyol pilot, ilk beş yarışta yalnızca iki puan toplayabildi ve şampiyonada takım arkadaşının 22 puan gerisinde yer alıyor.

BBC'ye özel bir röportaj veren Alonso, şu an içinde bulunduğu durumun Ferrari dönemine göre daha farklı olup olmadığı sorusuna, "Kesinlikle farklı. O yıllarda Ferrari'deki baskı oldukça büyüktü. Birkaç kez şampiyonluğu kazanmaya çok yaklaştık ve kaçırılan tüm fırsatlar herkes için oldukça ağırdı."

"Ben çok rekabetçi bir insanım. Eğer galibiyete oynayacak bir durumda değilseniz kazanma hissini çok özlüyorsunuz ve sezon boyunca her zaman bir hayal kırıklığı içinde oluyorsunuz."

"Takımda yeterince mutlu bir atmosfere sahip değildik, dolayısıyla iki yıl daha sözleşmem olmasına rağmen bir noktada ilişkiyi durdurmaya karar verdim çünkü her iki taraf için de en iyisi buydu."

"Üçüncü şampiyonluğu elde etmeyi halen çok istiyorum, ama aynı zamanda sporun işleyişini de anlıyorum: gridde şampiyonluk savaşı verebilecek araç sayısı bir veya iki.

"Takımla birlikte bu iki araçtan birini oluşturmaya çalışıyorsunuz, bu ilginç bir süreç -takımla birlikte nasıl büyüyeceğiniz, fabrikadaki tesisler ve kullanabileceğiniz tüm kaynaklarla birlikte." şeklinde yanıt verdi.

Race winner Fernando Alonso, Ferrari celebrates Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch / Motorsport Images

Şampiyon bir pilotun orta sıra mücadelesi vermesi ve galibiyetlerden uzak olması hem sporun kendisi için, hem de taraftarlar için oldukça zor bir durum.

Alonso, bir şampiyonun orta sıra mücadelesi vermesinin ne anlama geldiğini oldukça iyi bilen bir isim. Geçtiğimiz uzun seneler boyunca İspanyol pilot, ilk bölümde elendiği birçok sıralama seansında veya puan alamadığı birçok yarışta "kariyerinin en iyi günlerinden birini geçirdiğini" söylemişti.

40 yaşına gelmesine rağmen halen podyum mücadelesi verdiği göz önüne alındığında, bu demeçlerde yanlış bir nokta olmadığını söylemek mümkün.

Bu sezon sürpriz bir isim kendisini orta sıra mücadelesinde buldu: geçtiğimiz sekiz sezonda altı şampiyonluk ve 82 galibiyet elde ederek rekor üstüne rekor kıran Lewis Hamilton.

Eski takım arkadaşının içinde bulunduğu durumu yorumlayan Alonso, "Sporun doğası bu. Bazen daha iyi bir aracınız olur, bazen ise olmaz, yine de savaşmanız ve ilerleme kaydetmeniz gerekir."

"Bu yıl F1'de pilot faktörünün önemli olduğunu ancak en kritik faktör olmadığını görüyoruz."

"Lewis sporu domine ettiği, tüm rekorları kırdığı ve 100'e yakın pole pozisyonu elde ettiği zaman olduğu kadar iyi sürüyor, ancak şu anda -Avustralya'da ya da başka bir yerde söylediği gibi- müthiş bir tur atıyor ve bir saniye geride kalıyor. Yani evet, aramıza hoş geldin."

Fernando Alonso, McLaren, Lewis Hamilton, McLaren Fotoğraf: Sutton Images

"Formula 1 rakamlar açısından adil bir spor değil ve olmayacak. Bu her şeyden çok bir takım sporu ve özellikle başarılı olduğumuzda bunu unutuyoruz, hatırlamaya çalışsak da başardıklarımızı ekiple paylaşamayacak kadar mutlu oluyoruz."

"Bu durumu Renault ile şampiyon olduğum yıllarda yaşamıştım, nitekim Michael Schumacher'i yeniyordum ve bu büyük bir olaydı. Ancak o sezonlar kullandığım araçlar hem dayanıklıydı, hem de çok iyi bir performansa sahipti. Aracı ve takımın yaptıklarını yeterince övemiyoruz, çünkü günün sonunda manşette pilotlar olacak. Lewis için de durum aynı."

"100 pole pozisyonu elde etmek akla hayale sığacak bir şey değil. Uzun yıllar boyunca en iyi araca ve takıma sahip olmanız gerekiyor."

"Bazen sihirli turlar çıkarıyorduk ve ancak 15. olabiliyorduk, bunu insanlara açıklamak ise imkansız."

"Lewis geçmişte elde ettiği tüm başarıları hak ediyor, ancak bu sezon bizlere tüm bu rekorlarda ve rakamlarda, elinizde bulunan tüm fırsatların da büyük bir rol oynadığını hatırlatıyor." dedi.

Son olarak Alonso, George Russell'ın Hamilton'a oldukça yakın olmasını bekleyip beklemediği sorusuna, "Hem bekliyordum, hem de beklemiyordum. George geçtiğimiz birkaç sezon boyunca oldukça hızlıydı ve sanırım herkes onun Lewis için oldukça sıkı bir eşleşme olmasını bekliyordu."

"Ama yine de sezon sonunda Lewis'in önde olacağına inanıyorum. Yalnızca beş yarış geride kaldı, ancak nihayetinde işler zorlaşacak ve böyle bir durumda daha deneyimli -ayrıca belki de daha yetenekli- taraf olarak Lewis öne çıkacak." şeklinde yanıt verdi.