Alonso: "Ferrari, Vettel'den sonra beklentileri düşürdü"

Ferrari, uzun yıllardır hep şampiyon olmuş isimlerle yarıştı. Takım, uzun süre boyunca Michael Schumacher'le yarışırken, 2007'de dönemin yıldız ismi Kimi Raikkonen'i takıma getirdi. 2010'da Fernando Alonso ile anlaştı ve 2015'te dönemin en çok şampiyon olmuş ismi olan Sebastian Vettel'i takıma getirdi.

Vettel, beklenen şampiyonluğun ve başarıların bir türlü gelmemesinin ardından 2021 sezonunun sonunda İtalyan ekibe veda etti. Şimdilerde ise Ferrari'de, genç yetenek Charles Leclerc'in yanı sıra, gridin en tutarlı isimlerinden biri olarak görülen Carlos Sainz yer alıyor.

Bu kadro, Ferrari'nin uzun yıllardır yarıştığı en genç sürücü kadrosu. Aynı zamanda uzun yıllar sonra ilk kez şampiyon olmamış sürücülerle yarışıyorlar.

Ferrari, 2022 yılındaki yeni kurallarla beraber gridin önüne dönmeyi ve artık şampiyonluk hasretine son vermeyi hedefliyor.

Ancak Alonso, eski takımının Vettel'in gidişinden sonra beklentileri düşürdüğünü ve artık kısa vade yerine uzun vadeye odaklandığını düşünüyor.

F1-Insider.com'a verdiği demeçte Alonso, "Ferrari, hem benim hem de Sebastian'ın zamanında dünya şampiyonu olmaya hazır değildi."

"İkimiz de denedik ve kazanmaya yaklaştık. Fakat bunu başaramadık."

"Artık planlama şeklini değiştirdiler ve beklentiler o kadar da yüksek değil. Bunu genç sürücü seçimlerinden de görebilirsiniz."

"Artık kısa vadeden ziyade, uzun vadeyi ve genç sürücüler yetiştirmeyi düşünüyorlar." açıklamasını yaptı.

Sebastian Vettel, Aston Martin, on the grid Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images