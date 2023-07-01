Alonso: "Ferrari ve Mercedes'ten daha çok puan topladık, iyi bir gün oldu"
Avusturya'daki sprint yarışı 5. sırada noktalayan Fernando Alonso, şampiyonadaki ana rakipleri Ferrari ve Mercedes'ten daha çok puan topladıkları için Aston Martin adına mutlu.
Charles Leclerc'in grid cezasıyla birlikte yarışa altıncı sıradan başlayan Fernando Alonso, oldukça olaylı geçen startta pozisyonunu korudu.
Yarışın son bölümünde pistin kurumasıyla Nico Hulkenberg pite geldi, böylelikle Alonso bir sıra daha kazandı ve 5. sıraya yükseldi. Çifte şampiyon, yarışı bu pozisyonda noktaladı.
Alonso'nun takım arkadaşı Lance Stroll ise çizgiyi İspanyol pilotun hemen önünde geçti ve Aston Martin 4 ve 5. sıraları almış oldu.
Avusturya'daki yarışın ardından medyaya konuşan Alonso, takımın performansıyla mutlu.
"Mutluyum çünkü bu zor koşullarda en fazla ilk 5'e girebilirdik. Bunu da yaptık. Gridde biraz doğaçlama şekilde geçiş lastiklerini taktık çünkü pistin ne kadar ıslak olduğunu bilmiyorduk."
"Sonrasında yarışın son bölümlerinde slick lastiklere geçip geçmeme kararı geldi. Biz geçiş lastikleriyle devam ettik. Yarışın sonuna kadar ne olacağını bilemiyorsunuz."
"Dördüncü ve beşinci sıraları aldık. Ferrari'den 3, Mercedes'ten 8 puan daha fazla topladık. Aston Martin için iyi bir Cumartesi oldu"
Lance Stroll, Aston Martin AMR23, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Aston Martin sprint yarışında ana rakiplerinden daha çok puan toplamayı başarsa da ana yarış yarın gerçekleştirilecek ve asıl puanlar orada dağıtılacak. Dolayısıyla iş henüz bitmiş değil ve Alonso da bunun farkında.
Yarın kendilerini zorlu bir yarış beklediğini düşünen Alonso'nun hedefi Ferrari ve Mercedes'i geçebilmek.
"Yarın yine zor bir gün olacak. Kuru bir yarışta Ferrari çok hızlı olacaktır. Eğer Mercedes ve Ferrari'den daha fazla puan toplayabilirsek, bizim için bir diğer güzel Pazar günü geride kalır."
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