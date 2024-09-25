Alonso: "Ferrari, Singapur'da kazanmalıydı!"
Fernando Alonso, Carlos Sainz'ın hemen arkasında bitirdiği Singapur Grand Prix'sini Ferrari'nin kazanması gerektiğine inanıyor.
Aston Martin pilotu, Marina Bay Pisti'nde sekizinci olarak dört puan aldı.
Beş yarışta dördüncü ilk 10'unu elde eden Alonso, hafta sonu boyunca AMR24'ün asıl hızından daha iyi performans gösterdiğini belirtti.
"Genelde ilk dört takımın arkasında, dokuzuncu ve onuncu sıralar için mücadele ederiz. Sekizinci bitirmek en iyi hayallerimizden biraz daha iyi."
"Bir Ferrari'nin iki saniye gerisinde sekizinci sıradayız. Bu yüzden daha fazlasını yapabilir miydim bilmiyorum."
Fernando Alonso, Aston Martin AMR24
Fotoğrafı çeken: Alastair Staley / Motorsport Images
Ferrari pilotları, Sainz'ın ilk Q3 turunun başında kaza yapması ve Leclerc'in pist limitlerini aştığı için turunun silinmesiyle zafer mücadelesinin dışında yer aldı.
Ancak Alonso, eğer iyi bir pozisyonda başlasalardı Ferrari'nin zafere ulaşacağına inanıyor.
"Ferrari bu yarışı kazanmalıydı. Bu hafta sonu en hızlı araç onlarındı."
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