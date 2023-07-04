Alonso: "Ferrari sezon başından beri hızlıydı sadece hafta sonlarını bir araya getiremedi"
Aston Martin pilotu Fernando Alonso, Avusturya performanslarından memnun olmadığını söylerken, Ferrari'nin hızına şaşırmadığını dile getirdi.
Aston Martin, Avusturya'da beklentilerin altında bir performans sergiledi ve genel olarak Red Bull dışında Ferrari, güncellenmiş McLaren hatta Mercedes'in ardındaydı.
Yine de Alonso, kusursuz bir yarış çıkararak hafta sonunu beşinci sırada kapattı ve en azından hasarı minimuma indirmiş oldu.
Yarıştan sonra konuşan Alonso, sözlerine sert lastik stratejisini değerlendirerek başladı: "Yarışta farklı bir şey denedik. Alternatif lastik stratejisiyle başladık fakat sanal güvenlik aracı ilk bölümü uzatmamıza yardım etmedi."
"Yarış o noktadan sonra hemen hemen durağanlaştı ve sonlara kadar hepimiz aynı lastiklere sahip olduk."
"Yarışı da aşağı yukarı hak ettiğimiz yerde tamamladık. En hızlı altıncı araçtık ve bunu koruduk."
"Ferrari'nin performansı şaşırtıcı mıydı emin değilim. Bence Ferrari Bahreyn'de çok hızlıydı, Leclerc batarya sorunu yaşayana kadar podyuma gidiyorlardı."
"Cidde'de pole pozisyonunu aldılar fakat 10 sıra cezaları vardı, o noktadan sonra hemen hemen her hafta sonu 3. antrenman veya sıralamada olaylar veya sorunlar yaşadılar ya da Miami'de kırmızı bayrak gibi şeyler onları etkiledi."
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
"Bence tüm sezon çok hızlılardı ama sanırım ilk kez hafta sonunu bir araya getirdiler ve bizden 0.1 ya da 0.2 saniye daha hızlıydılar, bu yüzden çok endişeli değilim."
Alonso, bu haftaki performanslarının pistten kaynaklanabileceğini belirtiyor.
"Haas geçen yıl burada altıncı ve yedinci sıradaydı. Bu yıl da çok iyilerdi. Aston Martin ise geçen yıl burada 10. sıradaydı. Şimdi de çok iyi değildi. Yani her yıl gördüğümüz bazı benzerlikler var."
"Dolayısıyla burada iyi olmamak biraz piste özgü görünüyor. Bu, durumu kabul etmemiz gerektiği anlamına gelmiyor, gelecek yıl burada yine yavaş olamayız."
"Bence pistin özellikleri ve Ferrari ile McLaren'in buraya getirdiği güncellemeler bizi biraz geriye düşürmüş olabilir."
"Her halükarda bazı pistlerde neden diğerlerinden daha fazla zorlandığımızı anlamamız gerekiyor."
Barselona ile benzer olup olmadığı sorusuna Alonso, "Evet, Barselona'da da benzer durum vardı."
"Silverstone geçen sene ortalama bir yarıştı. Budapeşte ve Spa ise Aston Martin için oldukça iyiydi, bu yüzden bu ayın son yarışları için umutluyuz." cevabını verdi.
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