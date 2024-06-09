Alonso: "Ferrari Monako'dan sonra şampiyon gibiydi, şimdi Q3'e kalamadı"

Fernando Alonso, Aston Martin ile güçlü bir hafta sonu geçirdiği Montreal'de altıncı en iyi zamanın sahibi oldu.

İspanyol pilot seansın ardından yaptığı hatanın pole pozisyonunu mâl olduğunu belirtti.

Alonso şöyle dedi: "Hem mutlu hem de mutsuzum. Başlangıç için kesinlikle iyi bir pozisyonumuz var."

"Son iki yarışta ilk bölümde elendik ve bu da temelde yarışın bittiği anlamına geliyordu."

"Fakat şimdi altıncı ve dokuzuncu sıralardan başlayarak yarın puan kazanma şansımız olacak."

"Aynı zamanda zorlu bir sıralama oldu. Hava sürekli değişiyordu. Hal böyle olunca güven yakalamak zorlaşıyor."

"Bence bugün kimse mükemmel bir tur atamadı."

"Ben de atamadım; özellikle ikinci virajda çok fazla zaman kaybettim. Aracı o kadar kötü kaybettim ki, turu iptal edip içeri girmeyi düşündüm "

"Sonra devam ettim ve altıncı oldum."

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Neden bu hafta sonu rekabetçi oldukları sorusuna Alonso, "Sebebini biliyoruz. Sanırım ilk dokuz yarıştan sonra araçla ilgili elimizde gerçek bir tablo var."

"Dolayısıyla burada biraz daha iyi bir hafta sonu bekliyorduk."

"Dün de durum böyleydi. Umarım artık sorunların üstesinden gelebilir ve her yerde rekabetçi olabiliriz."

"Fakat yarıştan yarışa her şeyin hızla değişebileceğini gördük. Ferrari Monako'da üstündü, pole pozisyonunu almıştı ama şimdi Q3'ün dışındalar."

"RB burada çok hızlı, Alex de Williams'la çok iyi. Dolayısıyla mesela Barselona'da yine Q3'te olacağımızdan emin olmak zor."

"Bence kimse bunu garanti edemez."

"Fakat bazı güçlü sürücülerin önündeyiz. Sergio Pérez'in önündeyiz, Monaco'dan sonra bir anda Dünya Şampiyonluğunu kazanmanın eşiğine gelen iki Ferrari'nin ve diğerlerinin önündeyiz! (gülüyor)"

"Yavaş ama emin adımlarla elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Fakat daha önümüzde uzun bir yol var. 0.2 saniye bize bugün büyük zarar verdi." cevabını verdi.