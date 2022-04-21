Alonso: "Ferrari ile olan farkı kapatacağımızı düşünmek fazla iyimserlik olur"

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Alonso'nun eski takımı Ferrari, Charles Leclerc ile 2022 sezonunun ilk üç yarışından ikisini kazanmayı başardı ve sezona harika şekilde başladı.

Pilotlar şampiyonasında Monakolu pilotun 34 puanlık üstünlüğü bulunurken, takımlar şampiyonasında Ferrari ile en yakın rakibi Mercedes arasında tam 39 puan var.

Alonso, yeni kurallar için Formula 1'e dönmüştü ve bu kurallar sayesinde yeniden galibiyet hatta şampiyonluk için mücadele edebilmeyi hayal etmişti. Ancak ilk üç yarışın sadece birinde puan alabildi ve şampiyonada gerilerde yer alıyor. Bunda Alonso'nun performansı değil, yaşadığı şanssızlıklar etkili oldu.

Yine de Alonso, Ferrari ile ortalama 0.8 ila 1 saniye fark olduğu için, bunu kapatmanın kolay olmayacağını düşünüyor.

Alonso, "Ferrari'nin temposunu yakalamak zor olacak çünkü şu ana kadar baktığımızda, sıralama performansında 0.8 ila 1 saniye kadar gerideydik."

"Bu farkı kapatabileceğimizi düşünmek biraz faza iyimserlik olur fakat göreceğiz."

"Çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Bu araçlarla henüz ilk günlerimizi geçiriyoruz."

"Rüzgar tünelinde, başlangıçta düşündüğünüzden çok daha büyük bir şey bulabilir ve belki de büyük bir adım atabilirsiniz." dedi.

Fernando Alonso, Alpine A522 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images