Alonso: "Ferrari ile F1'de yarışmak, geçen yıla kadar Hamilton'ın çocukluk hayali değildi!"

Yedi kez dünya şampiyonu Hamilton'ın 2025'ten itibaren Ferrari'ye katılacağı iddiası 1 Şubat'ta ortaya çıktı ve her iki takım tarafından da doğrulandı.

Aston Martin pilotu Alonso, antrenman yapmakla meşgul olduğu için söylentileri ilk başta duymadığını fakat öğrendiğinde bile çok fazla ilgisini çekmediğini söyledi.

AMR24'ün lansmanı öncesinde konuşan Alonso, Hamilton için dönüm noktası olan bu hamleyle ilgili olarak şunları söyledi: "Bunu düşünmek için çok fazla zaman harcadığımı söyleyemem. Aslında bu kararın açıklandığı gün antrenman yapıyordum."

"Bu yüzden tüm bu gerginliği kaçırdım. Hatta haberleri bir gün geç öğrendim."

2010'dan 2015'e kadar Ferrari için yarışan Alonso, Hamilton'ın Mercedes'le uzun süredir devam eden ilişkisi göz önüne alındığında bu yeni gelişmenin beklenmedik olduğunu da sözlerine ekledi.

Şöyle devam etti: "Yalan söylemeyeceğim, bu karar muhtemelen biraz sürpriz oldu."

"Fakat bu sadece değişimin kendisiyle alakalı değil. Dışarıdan bakıldığında Mercedes ile çok yakın görünüyordu ve onlara çok sadık gibiydi. Bu biraz beklenmedik bir karar oldu."

"Arkasındaki nedenleri bilmiyorum; hiçbir şey bilmiyorum. Hikayeyi de bilmiyorum."

"Çok fazla dikkat etmedim."

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Hamilton Ferrari'ye geçtiğini sosyal medya üzerinden duyururken, "Artık bir başka çocukluk hayalimi gerçekleştirme şansına sahibim; Ferrari kırmızısıyla yarışmaya." demişti.

Ancak Alonso, Hamilton'ın sadece birkaç ay önce Mercedes'le yeni kontrat imzaladığını ve o dönem farklı konuştuğunu söyleyerek, kararın altında farklı sebepler olduğunu ima etti.

Alonso şunları söyledi: "12 ay önce bu onun çocukluk hayali değildi, değil mi? İki ila üç ay önce de değildi. O zaman farklı bir hayali vardı."

"Yani evet, yorum yapacak çok bir şey yok."

"Umarım bu deneyimden keyif alır. Bunun çok özel bir takım olduğunu düşünüyorum. Fakat kazandığınızda daha da özel oluyor... Zaten birkaç yıldır çok hızlı araçlar üretiyorlar ve büyük şeyler için mücadele ediyorlar."

"Belki Lewis şampiyonluk için savaşmak adına bu ekstra gücü sağlayabilir çünkü dediğim gibi bence -iyi bir- araç zaten var."

"Geçen yılın sonunda, çok baskın bir Red Bull aracıyla bile Ferrari tur zamanı olarak başa baş gidiyordu ve sıralamaların çoğunda onlardan daha hızlıydı."

"Bu yüzden aracın yeterince hızlı olacağını düşünüyorum."

Hamilton'la beraber Maranello'ya gideceği konuşulan isimler ve Aston Martin'den de bazı isimlerin oraya geçme ihtimali sorulduğunda Alonso, "Bilmiyorum, bu konuda bilgim yok. Lewis Hamilton'ın ne yaptığı da umrumda değil." cevabını verdi.