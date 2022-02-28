Alonso: "En hızlı araca Ferrari sahip gibi görünüyor"

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Yeni bir Formula 1 sezonuna yaklaşırken belirsizlik hiç bu kadar fazla olmamıştı. Çünkü yepyeni kurallara geçildi ve şu anda takımların performansıyla alakalı pek çok bilinmeyen var.

Barselona'da gerçekleştirilen üç günlük toplu testte, 10 takımın tamamı piste çıktı fakat görüntü hâlâ net değil.

Buna karşılık Ferrari'nin hem hızlı hem de dayanıklı bir görüntü çizmesi dikkatlerden kaçmadı. İtalyan ekip, testin en çok tur atan takımıydı ve geçen yılın tamamını 2022'ye odaklanarak geçirdikleri için bu durum pek de şaşırtıcı değil.

Bazıları şimdiden Ferrari'yi sezonun favorisi olarak ilan etti.

Hatta Lewis Hamilton, verdiği demeçte, "Ferrari'nin 2021 aracını çok fazla geliştirmediğini ve tüm kaynağını 2022 aracına aktardığını söyleyebiliriz."

"Bu, diğer takımlardan birkaç ay önde olabilecekleri anlamına geliyor. Yine de bekleyip görmemiz lazım." dedi.

Testin ardından konuşan eski Ferrari pilotu ve çifte dünya şampiyonu Fernando Alonso da Ferrari'nin hızlı olduğunu kabul etti.

Marca'ya konuşan İspanyol pilot, "Şu noktada en hızlı araç Ferrari gibi görünüyor, ki bu kesinlikle bir sürpriz oldu."

"Sainz için harika bir haber, aynı zamanda tüm ispanya için de öyle." dedi.

Alonso ayrıca, "Mercedes de yine hızlanmış durumda." diyerek Alman üreticiye de dikkat çekti.

Diğer tarafta Max Verstappen, Bahreyn'deki son seansa kadar zaman tablosuna bakmayacağını söyledi.

Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75 Fotoğraf: Erik Junius