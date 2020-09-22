Alonso, Ferrari dönemindeki vücuduna yeniden ulaşmış

Şu sıralar İspanyol sürücüyü görenler, 2018'de Formula 1'i bıraktığı zamandan daha ince göründüğünü söylüyorlar.

Marca spor gazetesine konuşan Bendinelli, Alonso'nun 2009-2011 arası dönemdeki vücut ağırlığına ve şekline döndüğünü söyledi.

Seneye 40 yaşına basacak olan Alonso da fiziksel kondisyonunun şimdiye kadarki en iyi durumunda olduğu konusunda eğitmeniyle hemfikir.

"Eskiden sabahları futbol oynardım. Futbolu tenis ve bisiklet takip ederdi. Akşamları ise kartinge giderdim. Bunları yapabilmem artık mümkün değil, bu yüzden şu anda çok daha farklı bir şekilde antrenman yapıyorum. Antrenmanımdaki detayları, zayıflıklarımı güçlendirecek şekilde düzenliyorum. Şimdiye kadar olduğum en iyi seviyedeyim."

Bazı çevrelerce ise Alonso'nun kilo kaybı, senenin başında hasta olmasına bağlanıyor.

"Koronavirüs testi yaptırdım ancak bende virüs bulunamadı. Bu süreçte biraz gücümü ve iştahımı kaybettim ama şu anda kondisyon açısından yıllar önceki halime geri döndüm."

Bendinelli, Alonso'nun şu anda, Ferrari ile anlaşma imzaladığı dönemdekine benzer bir antrenman yaptığını söyledi.

"Fernando için, onu 2010 senesinde Ferrari ile çalıştığı dönemdeki en iyi zamanlarına geri döndürecek bir program hazırladık. O zamanki parametreleri ve şimdiki sonuçları karşılaştırarak Fernando'yu on sene önceki seviyeye geri getirmeyi amaçladık. Aracı ile istediğini yapabileceği bir vücut ve kafa yapısına sahip olmayı istiyordu."

Alonso ayrıca iki sene Formula 1'den uzak kalmanın ona iyi geldiğini iddia ediyor.

"Birkaç adım geri çekilip her şeye sakin bir kafayla baktığınızda, yaşananları farklı bir şekilde takdir ediyorsunuz. Şu anda Formula 1'i bıraktığım zamanda olduğumdan daha iyi bir sürücüyüm."

"Yaşıma gelecek olursak, bir önemi yok. Hızlı olma kavramı kronometre ile ölçülür, yaşınızla değil. Carlos Sainz (58 yaşında) yaşına rağmen hâlâ Dakar'da tozu dumana katıyor."