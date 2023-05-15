Alonso: "Ferrari, benim dönemimdeki kadar tutarlı değil"

Çifte Formula 1 şampiyonu, 2010-14 yılları arasında Ferrari'de yarışmış ve hem 2010 hem de 2012 yıllarında şampiyonluk için çekişmişti.

Alonso'nun takımda bulunduğu süre zarfında Ferrari, neredeyse hiçbir zaman en hızlı araca sahip değildi ancak çok tutarlı sonuçlar elde etmeyi başardı.

Şimdilerde Aston Martin ile yarışan ve tutarlı bir ilk beş yarış geçiren Fernando Alonso, eski takımına dair açıklamalarda bulundu.

Sky İtalya'ya konuşan Alonso, "Ferrari ile yarıştığım dönemde her yıl sürekli olarak en iyi takımlar arasındaydık."

"Neredeyse hiç hata yapmadık ve iki kez de son yarışa kadar dünya şampiyonluğu için savaştık."

"Hem benim hem de Aston Martin'in şansına Ferrari, şu anda onlar için yarıştığım dönemki kadar istikrarlı değil." dedi.

Alonso, Adrian Newey'nin çok büyük bir dahi olduğunu ve çok iyi araçlar ürettiğini de ekledi.

İspanyol, "Adrian Newey her zaman diğer tüm takımların ürettiğinden daha üstün araçlar tasarlamayı başarıyor."

"Takımını yenmek her zaman zor fakat Formula 1'in doğası bu. Her iki Red Bull aracı da bugün çok hızlı. Aynı zamanda dayanıklı." dedi.

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, 3rd position, arrives on the podium Fotoğraf: Alexander Trienitz / Motorsport Images