Alonso: "Ferrari, Aston Martin ve Mercedes arasında kimin önde olduğu net değil"

Sezon başından beri ikincilik için Ferrari, Aston Martin ve Mercedes arasında keyif verici bir mücadele var.

Miami GP öncesi konuşan Fernando Alonso, sözlerine Miami GP'de neler yapabileceklerini değerlendirerek başladı: "Geçen yılki Miami yarışının sonunda, pek de hatırlamak istemediğim bir ceza aldım. Anlaşılabilir bir şey değildi ama evet, bu yıl umarım ceza almayız."

"Daha yukarılarda mücadele etmek -özellikle de yeni asfalt göz önüne alındığında farklı olacak. Sanırım Cidde ve Bakü'ye benzer geçecek, bu yüzden belki çok fazla sürpriz olmaz, ama yine de bu sıcaklıklar durumu değiştirebilir."

"Dün pist sıcaklığı 60 derecenin üzerindeydi. Yani bekleyip görmemiz gerekiyor. Fakat araç iyi olmalı. Bakü'nün üzerinden sadece beş gün geçti. Bu yüzden performansın çok farklı olmayacağını tahmin ediyorum."

Dört yarışın ardından Mercedes, Ferrari ve Aston Martin arasında belirli bir düzen olup olmadığı sorusuna Alonso, "Hayır, ben öyle düşünmüyorum."

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team speaks to the media Fotoğraf: Nils Jorgensen / Motorsport Images

"Bahreyn'de tüm takımlar arasında oldukça yakın bir mücadele vardı. Sıralama turlarında daha iyilerdi fakat yarışta daha az lastik aşınması yaşadık."

"Cidde'de de Charles ilk çizgideydi ama Bahreyn'den gelen bir cezası vardı. Avustralya'da Mercedes ve Ferrari hızlıydı."

"Son Bakü'de Charles oldukça hızlıydı. Bence her zaman çok sıkı bir mücadele vardı, aramızda 0.1-0.2 saniye var. Onlar Cumartesi günleri biraz daha iyiler, biz Pazar günleri biraz daha iyiyiz."

"Fakat Bahreyn'den Bakü'ye kadar oldukça tutarlı olduğunu düşünüyorum." cevabını verdi.

Alonso takımın bu yılki aracı geliştirdiği kadar 2024 aracı üzerinde de çalıştığını söyledi.

"Durum pistten piste değişecek, pistin karakteristiği çok önemli fakat bu sadece 0.1-0.2 saniye fark yaratacak."

"Mercedes ve Ferrari'nin Imola'ya büyük güncellemeler getireceğini duydum. Yıl içinde zaman zaman göreceğiniz bazı güncellemeler planladık ama bilmiyorum, şu an bulunduğumuz yer bizim için bir hediye gibi."

"Bu konumda olmayı beklemiyorduk. Bu yüzden her Pazar sakin şekilde, baskı altında kalmadan yarışıyoruz ve eğer Pazar günü onları geçebilirsek bu iyi bir haber oluyor."

"2024'e mümkün olan en iyi şekilde hazırlanmamız gerekiyor, bir yandan da takım olarak büyümeye çalışıyoruz."

"Çok hızlı bir araçla beklemediğimiz bir konumdayız. En iyi konumda olmadığımız diğer tüm alanlarda gelişmeye çalışıyoruz."

Rakiplerin Aston Martin'in gelişim planını hafife mi aldığı sorusuna Alonso, "Zaten küçümsüyorlar ve bunu her hafta sonu yapıyorlar! Aynı şey güncellemeler için de geçerli." cevabını verdi.