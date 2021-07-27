Alonso: ''F1'in yeni jenerasyonu yetenekli''

2001'de Formula 1 kariyerine başlayan Alonso, 2021 yılında iki yıl aranın ardından Alpine'le birlikte spora tekrar döndü.

Bu sezonki grid, kimilerine göre Formula 1'in gördüğü en güçlü gridlerden bir tanesi. Lewis Hamilton ve Max Verstappen 2021 şampiyonluğu için kıran kırana mücadele ederken, bir çok genç yetenek de bu seviyeye ulaşabilmek için ellerindeki tüm her şeyi sunuyorlar.

Alonso ise yeni jenerasyonun yetenekli ve hazırlıklı olduğu görüşünde.

Formula 1 internet sitesi tarafından 2021 gridini 2001 gridiyle karşılaştırması istenen Alonso şu ifadeleri kullandı: ''Bence bunu karşılaştırmak zor. Kesinlikle sporun iyi bir dönemindeyiz.''

''Bence yeni jenerasyon yetenekli, hazırlıklı, farklı kategorilerde onlara yardım eden akademilere sahipler ve simülatör gibi araç gereçleri de var. Aynı zamanda çok bilgili mühendislere de sahipler. Formula 1'e geldiklerinde çok hazırlıklı oluyorlar.''

''Ancak bilmiyorum, sanırım bu geçmişte de çok benzerdi. Her zaman jenerasyonlar arasında değişiklik oluyor ancak her zaman iyi bir araca ihtiyaç var.''

''Bunu, Lando ve George'da görüyoruz. İkisi de genç ve yetenekliler. Bir tanesi podyumlar için savaşırken, diğeri puan bile alamadı.''

''Bu aslında bir açıdan adil değil. Charles'da da gördüğümüz gibi, Ferrari kazanırken Charles jenerasyonunu lider götürüyordu ancak şu anda araç o noktada değil. Bu biraz araca bağlı ve geçmişte de öyleydi.''

Alonso, Formula 1'deki ilk koltuğuna 2001 yılında oturdu ve Minardi'si çok da rekabetçi bir araç değildi.

İspanyol pilot kendi tecrübesinden yola çıkarak bu durumun genç bir sürücü olabileceğini anlattı.

Bu sezon, bu duruma verilebilecek en iyi örneklerden biri ise Haas sürücüsü Mick Schumacher.

''2001'de çok rekabetçi olmadığımı hatırlıyorum. Bu elimden gelenin en iyisini göstermeye ve aynı zamanda motivasyonumu da yüksek tutmaya çalıştığım bir sezondu çünkü ne kadar çalışırsam çalışayım, ne kadar hazırlanırsam hazırlanayım her hafta sonu aynı sonucu alıyor gibiydim.''

''Bazen performansımdan çok gururlanırdım ve mutlu olurdum, bazen de kendi performansımla hayal kırıklığına uğrardım. Ancak sonuç aynı olurdu, dışarıdan bir fark görünmezdi.''

''Yani, durum bu şekilde. Ancak bu yine de gelecek yarışlar ve zorluklar için iyi bir hazırlanma. Bu şekilde normalde, başarılı olmaya göre daha fazla şey öğrenirsiniz.''