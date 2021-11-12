Alonso: "F1'in sezon sonu programı 'garip'"

F1 bu hafta sonu, Meksika-Brezilya-Katar üçlüsünün ikinci yarışına gidiyor ve Grand Prix yarışlarının patronları, bu kıtalar arası iddialı üç etkinliğe, art arda gitmeyi seçti.

Bu sezonun sonundaki seyahatler ve gerginlikler, F1 personelinin dayanıklılığını sonuna kadar zorlarken, Alonso, Amerika ve Meksika arasında iki haftalık bir boşluk olmasının ve ardından üç yarışa arka arkaya gitmenin biraz garip olduğunu söylüyor.

Alpine sürücüsü, Meksika'dan ayrılmadan önce, "Bu üçlü yarışlar en ideali değil."

"Her yarış 12 saatlik uçuşlar ya da onun gibi bir şeyle ayrılıyor. Daha sonra art arda üç hafta sonu yarışmamız gerekiyor."

"Takım ve mekanikler için enerjilerini korumaları önemlidir. Garajda, her şeyi toplayacaklar, işi geç bitirecekler, bir uçağa binecekler, Brezilya'ya varacaklar ve her şeyi toplayıp garaja monte edecekler. Bu yüzden onlar için kesinlikle sınırda."

`Umarım takvim için daha iyi çözümler buluruz çünkü Austin, Meksika'dan bir buçuk saat uzaklıkta ve biz iki hafta önce Austin'deydik."

"Bazı yarışların iki haftayla ayrılması ve başka bir kıtadaki bazı yarışların da arka arkaya olması garip geliyor." dedi.

Austin ve Meksika arasında uzun bir boşluk bırakma kararı olağan dışı görünse de, aslında, Covid pandemisi nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamaları konusundaki endişeler nedeniyle bu şekilde yapıldı.

Program belirlendiğinde, hem Meksika hem de Brezilya, İngiltere'nin dönüşte zorunlu karantina gerektiren kırmızı ülkeler listesindeydi ve bu takımlar için zahmetli olabilirdi.

Brezilya ve Meksika'yı arka arkaya tamamlayarak ve ardında da Katar'a gidilerek, F1 personeli, Orta Doğu'dan döndüklerinde karantina kısıtlamasından kaçınabilecekti.

Ancak sonunda İngiltere kırmızı bölge kısıtlamalarını kaldırdı ve böylece F1 takımları Meksika veya Brezilya'dan sonra İngiltere'ye dönmekte sorun yaşamayacaktı.

Mevcut takvimin zorlukları, F1'in gelecekteki programı hızlandırma teklifinin ortasında geliyor, bu da padoktaki belirli bölümlerde oldukça fazla rahatsızlığa neden oldu.

Aston Martin pilotu Lance Stroll, F1'in sonuçları umursamadan sadece yarışları eklemeye devam etmeden, personel için boş zamanların önemli olduğunu dikkate alması gerektiğini düşünen isimlerden biri.

“Finansal olarak, yarış sayısını artırmak ve sporu büyütmek için bir motivasyon olduğunu anlıyorum.”

"Fakat bence evlerinde aileleri olan, dünyayı dolaşan ve zamanlarının çoğunu yarışlara adayan Formula 1'deki mekanikler, mühendisler ve tüm personel arasında bir denge bulunmalı."

"Bence F1'in ara vererek insanlara eve gitme, ailelerini görme, başka şeyler yaparak biraz zaman geçirme şansı verdiği ve sonra geri dönüp, yarışları ciddiye aldığımız bir denge olmalı."

“Bence 25 yarışlık bir sezon takvimi oluşturulup kontrolden çıkılmamalı. O yöne gidiyor gibi görünüyor ama bence F1 personeli ve ailelerini de düşünülmeli."