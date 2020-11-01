Alonso, F1’in genç yetenekleri arasındaki favorisini açıkladı

Alonso şu anda 2021’de seriye Renault’yla dönmeye hazırlanıyor. 2 kez dünya şampiyonu, Fransız takımla gelecek sezon yapacaklarının temelini atmak adına Imola’da takım garajında bulunuyor.

Alonso dikkatini Renault’nun iç çalışmalarına vermiş durumda ama gridin diğer noktalarında bulunan potansiyel rakiplerini de inceliyor.

F1, hem sayı hem de kalite açısından genç yetenekle dolu durumda ama Alonso kendi ölçütlerine göre en başarılısının George Russell olduğunu söylüyor.

Sky F1’den Simon Lazenby’e konuşan Alonso, “Bence şu anda Formula 1’de çok yetenekli sürücü var.”

“Hepsi sürücü akademilerinin genç yaştayken sağladığı yardımlar sayesinde performans ve yeteneklerini geliştirmiş ve iyi bir hazırlık içinde geliyorlar. Şu anda da işlerini yapıyorlar. ”

“Hepsinin arasında her hafta sonu beni şaşırtan isim George Russell. O Williams’ı sürüşü. Sıfır hata. Doğasındaki hız beni gerçekten şaşırtıyor.”

“O yüzden bir kişi söyleyecek olursam gelecek adına tercihim Russell olacak.” dedi.

Russell, Imola'daki sıralamalarda yine etkileyici performans sergiledi ve Q2'ye geçerek 13. olmayı başardı.

Alonso'nun kendisi hakkında yorumunu duyan Russell, "Fernando gibi bir isimden bu yorumları duymamın benim için anlamı çok büyük."

"Gelecek sene onunla yarışmak için sabırsızlanıyorum. Onun uçuyor olacağından eminim. Bunu takdir ediyorum." dedi.

Alonso'nun Russell hakkındaki yorumlarına Williams'ın performans bölümü başkanı Dave Robson da katıldı ve Robson, Russell'ın sıra dışı işler başardığını söyledi.

Robson, "Kesinlikle oyununu yükseltti. Geçen sene araç ona yardımcı oldu ancak öyle olsa bile o, her zaman durumdan maksimumu çıkarma konusunda çok iyiydi."

"Bu sıkıntıların içerisinde muhtemelen daha iyi öğrendi. 5 - 10 sene sonra geriye dönüp baktığında, muhtemelen geçen senenin zaman zaman sefilce olsa da ne kadar çok değerli olduğunu, oyununu arttırdığını düşünecektir."

"O, gerçekten çok değerli. Kendine güveniyor ve deneyim kazandıkça bize rehber oluyor. Daha öğrenecek çok şeyi olsa da bizim ilerlememizde kuşkusuz yardımcı oldu."

"O saf bir yetenek, takımın çok değerli bir parçası." dedi.