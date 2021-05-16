Alonso, F1’i şu an biraz fazla “stresli” buluyor

Alonso, 2021 sezonunda Alpine’deki takım arkadaşı Esteban Ocon’un önünde henüz finiş görmeyi başaramadı. Bunun yanında Fransız pilot; Emilia Romagna, Portekiz ve İspanya GP’sinin sıralama seanslarında da takım arkadaşı Alonso’yu geride bıraktı.

Alonso, Formula 1’den 2 sezon uzak kaldıktan sonra henüz %100’e ulaşamadığını daha önce açıkça belirtmişti, bu yüzden şu an Alpine’e alışmaya çalışırken hâlâ biraz stresli hissettiğini söyledi.

Fernando Alonso, Alpine A521, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 1 / 1 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Alonso Sky F1’e verdiği demeçte, “Şu an kesinlikle daha %100’de değilim. Araçta attığım her turda tercihlerime göre ince ayarlar yaptığımızı düşünüyorum bu yüzden, [araçta] daha rahat hissediyorum ve gittikçe performansım daha da artmaya başlıyor.”

"İyi bir yarış çıkarsak bile takımın felsefesi, pit stop stratejileri ve uygulamaları, formasyon turları gibi daha geliştirmemiz gereken birçok nokta var. Bu durum şu anda hâlâ benim için biraz fazla stresli çünkü bunların hiçbiri kendiliğinden olmuyor, bu yüzden her şey zaman içinde kesinlikle daha da gelişecektir."

“Formula 1, kimsenin %100’e ulaşmasını beklemiyor. Hafta sonları hızlı ve sağlam bir şekilde geliyor bu yüzden iyi bir performans sergilemeniz gerekiyor.” dedi.

Alonso, 2021’de gridde bulunan iki İspanyol pilottan biri ve diğer İspanyol pilot ise Ferrari’den Carlos Sainz. Tabii ki Alonso kırmızı takımda geçirdiği zamandan ve onlarla kazandığı 11 galibiyetten dolayı Ferrari’yi oldukça iyi tanıyor.

Ayrıca Alonso, İspanyol rakibine Ferrari hakkında birkaç ufak “tavsiye” verdiğini ve gelecekte tekrar kazanan bir takım olmaları konusunda onları desteklediğini söyledi.

“Onun adına çok mutlu oldum ve bunun hakkında konuştuk. Ona [Ferrari’ye] katılmak hakkında bunu yap şunu yapma gibi birkaç ufak tavsiye verdim. Ayrıca Maranello’da nerede güzel restoranlar bulabileceğini de söyledim.”

“Şu an Ferrari kazanan bir takım olmasa da, gelecekte tekrar kazanabileceklerine eminim.”

39 yaşındaki Alonso, Formula 1 kariyerinin sonlarına yaklaşıyor ve doğal olarak genç pilotlara sporda bir miras bırakmaya odaklanıyor.

Alonso, Oviedo’da açtığı karting okulunun yanında, Çin’e de bir şube açarak oradaki genç yetenekleri bulmayı amaçlıyor.

Ayrıca Alonso’ya F1’de bir miras bırakmanın önemi sorulduğunda, “Bu kalbinizde olduğu sürece ve bunu geleceğe aktarma imkanınız olduğu sürece önemlidir.”

“Bence bu iyi bir şey ve kendi ülkemde bir karting okulu açarak çocuklara umut ve fırsat verebilmek çok güzel. Belki, motor sporlar konusunda hayalleri var ve gelecekte bir yarış pilotu olmak istiyorlar. En azından burada, bunu gerçekleştirebilmek için gerekli materyallere ve araçlara erişim imkanları oluyor. Eğer onlara yardım edebiliyorsam, bunu yapmaktan mutluluk duyarım.” dedi.

Fakat bir sürücü hazırlamak Alonso’nun tam olarak uğraşmayı planladığı bir konu değil.

Flavio Briatore, 2000’li yılların başında Alonso’yu Formula 1’e getiren isimdi ve İspanyol pilot, her ne kadar Briatore gibi olmak istese de sadece onun gibi bir pilot menajeri olmak istemiyor.

Alonso bu konu sorulduğunda, “Daha değil. Flavio gibi olmak isterim ama sadece bir menajer değil!” dedi.