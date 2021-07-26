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Formula 1 / Britanya GP Haberler

Alonso: "F1'e McLaren'la dönsem her şey daha kolay olurdu"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Fernando Alonso, Formula 1'e Alpine yerine McLaren'la dönseydi, ilk birkaç yarışta yaşadığı zorlukları yaşamayacağını düşünüyor.

Alonso: "F1'e McLaren'la dönsem her şey daha kolay olurdu"

İspanyol pilot, 2018 sezonunun sonunda dört hayal kırıklığı yaratan sezonun ardından McLaren ve Formula 1'den ayrılmıştı.

Alonso, iki yıllık aracının ardından Formula 1'e geri dönmeyi seçti fakat bunu McLaren ile değil, daha önce şampiyonluk yaşadığı Renault ile yaptı. Bu takım, 2021 yılında isim değiştirdi ve Renault Grubu'nun markalarından biri olan Alpine oldu.

İspanyol pilotun geri dönüşü, başlangıçta beklenenden daha zor oldu ve ilk beş yarışta puan mücadelesi vermekten zorlandı. Ancak Bakü ile birlikte çıkış yakaladı ve son beş yarışın hepsinden puanla ayrıldı.

Alonso, McLaren'ın tarzına daha çok alıştığı için eğer İngiliz takımla spora dönseydi, işinin daha kolay olacağını dile getirdi.

Alonso, "Sezon başında, sadece F1'in kendisine değil, aynı zamanda Alpine aracındaki her şeye alışmak için de birkaç yarışa ihtiyacım olduğunu düşünüyordum."

“Muhtemelen McLaren'a ve McLaren direksiyonu gibi şeylere geri dönseydim, belki de bu adaptasyon sürecini kısaltabilirdim. Fakat Alpine'in direksiyonda yapmam gereken biraz daha fazla iş vardı." dedi.

Bu sezonun ilk yarışların Alonso, takım arkadaşı Esteban Ocon'la aynı performansı göstermekte zorlanınca, geri dönerek hata yaptığı yorumları çıkmaya başladı.

Fakat durumu bir anda tersine çevirdi ve şimdi orta grupta düzenli olarak puan alıyor.

39 yaşındaki çifte dünya şampiyonu, başlangıçta bilerek temkinli davrandığını ve sonrasında hızını yavaş yavaş artırdığını söyledi.

Alonso, “İlk yarışlarda oldukça dikkatli davrandım ve büyük bir hata yapmaktan kaçınmaya çalıştım."

“Herkes 'Farklı kategorilerde yarıştıktan sonra Fernando'nun nasıl performans gösterdiğini, geri dönüşün kolay mı yoksa zor mu olacağını ve genç nesile karşı neler yapacağını göreceğiz' diye düşünüyordu."

“Sadece yarışları hatasız şekilde tamamlamak ve yavaş yavaş güven yakalamak istedim. Şimdi araç, takım ve lastikler hakkında daha fazla güven ve bilgiye sahibim. Artık pek fazla düşünmeden sürüş yapabiliyorum."

“Artık içgüdülerime güvenebiliyorum çünkü her şey otomatik olarak gelmeye başlıyor, bu yüzden mevcut durumdan ötürü çok mutluyum." açıklamasını yaptı.

Fernando Alonso, Alpine A521

Fernando Alonso, Alpine A521

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

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