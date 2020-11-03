Alonso: "F1'e dönüşüm Schumacher'den farklı olacak"

Fernando Alonso gelecek yıl iki yıllık aradan sonra Formula 1'e dönecek ve nasıl bir performans sergileyeceği merak ediliyor.

Daha önce Michael Schumacher üç yıllık aradan sonra F1'e dönüş yapmış ancak yeterince başarılı olamamıştı.

Ancak Alonso, Schumacher'den farklı olarak kariyerinin son yıllarında hep yavaş araçlar sürdüğünü ve şimdi neler yapabileceğini gösterebileceğini söyledi.

L'Equipe'ye konuşan çifte dünya şampiyonu, “Michael Schumacher ve Lewis Hamilton iki büyük dünya şampiyonu. Yedi şampiyonluk kazanmak imkansız gibi bir şey. Kendilerini her zaman baskın araçların direksiyonunda buldular, ancak Formula 1'de bu olabiliyor."

"Neredeyse hiç yanılmadılar ama zayıf yönleri vardı. Michael, Formula 1'e döndüğünde bunları gösterdi ve Lewis de Rosberg ile savaşırken aynı şeyi gösterdi. "

"Michael Schumacher kariyerinin çoğunda harika araçlar kullandı ve Formula 1'e döndüğünde artık normal bir aracı vardı, bu yüzden dönüşü herkesi hayal kırıklığına uğrattı. Benim durumumda işler farklı olabilir. Formula 1'deki son beş yılımda yavaş araçlar sürdüm ve şimdi pek çok kişiyi şaşırtabilirim."

"Büyük tecrübeme rağmen sezona hazırlanmam gerekiyor. Çünkü kazanmak istiyorum. Boyun kaslarım henüz bu tür yükler için hazır değil. Çok antrenman yapıyorum ama hiçbir şey bir Formula 1 aracının yerini tutamaz. Mümkün olduğunca çok mesafe katetmem gerekiyor. Bir Formula 1 aracını ne kadar çok sürerseniz o kadar iyidir."

"Takımın çalışmalarına katılıyorum. Farklı fikirlerim var, bunları mühendislerle paylaşıyorum. Bazen bana kendileri geliyor veya arıyor. Bu jenerasyona ait bir aracın direksiyonuna geçme fırsatım oldu ve fikirlerimi söyledim." dedi.

Alonso ayrıca Esteban Ocon hakkında da konuştu.

"Yeni takım arkadaşım Esteban çok yetenekli bir sürücü. Alt kategorilerde Max Verstappen ve Charles Leclerc'in önüne geçebileceğini kanıtladı."

"Formula 1'de başarılı bir gelecek onu bekliyor. Özellikle geçen yıl Mercedes'te paha biçilmez bir deneyim kazandı."

"Yönetmeliklerin değiştiği 2022 sezonuna hazırlanmak için birlikte çalışacağız. Bu ekip için ciddi bir zorluk, her iki sürücünün de araca dahil olması çok önemli." dedi.