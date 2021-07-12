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Formula 1 / Britanya GP Haberler

Alonso, F1’e dönüşü ardından nasıl değişti?

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Fernando Alonso, bu sezon Formula 1’e tekrardan adım atması ardından pist üzerindeki güçlü formuna geri dönüyor olabilir ama bazılarına göre İspanyol pilotun pist dışındaki tutumu oldukça değişti.

Alonso, F1’e dönüşü ardından nasıl değişti?

Geçtiğimiz Avusturya Grand Prix’sinin son bölümünde Alonso, 10. sıra için George Russell ile tekerlek tekerleğe mücadele etmişti ve bu savaşın galibi İspanyol pilot olmuştu. Böylece Russell, Williams için ilk puanını alma fırsatını bir kez daha kaçırmış oldu. Ancak yarıştan sonra Alonso, Parc Ferme alanında Russell’a sarılarak onu ne kadar takdir ettiğini ve aralarında sorun olmadığını gösterdi.

Eski Formula 1 pilotu Damon Hill, eğer Alonso bu puanı Russell’a kaybetseydi yine de bunu yapar mıydı emin değil ancak Tom Clarkson, Alonso’nun 2021’deki versiyonu bunu her halükarda yapardı diye düşünüyor.

Grand Prix hafta sonlarındaki basın toplantılarındaki röportajları yapan Clarkson, “Bence Alonso'nun yeni versiyonu bunu yine de yapardı.”

“Şu anda Formula 1’i çok seviyor. Perşembe günkü basın toplantısında, kameralar çekim yapmaya başlamadan önce ‘İki yarış arasında [Avusturya’da] neler yaptın?’ diye sordum.”

“Şu şekilde cevap verdi: ‘Burada, dağlarda kaldım ve bisiklete bindim.’ Ardından burada ne kadar fazla tepe olduğu düşünüldüğünde bu zorlayıcı olmuştur, dedim ve bana, ‘Hayır, benim yaşıma geldiğinizde elektrikli bisikletiniz oluyor.’ diyerek karşılık verdi.”

“Eskiden olsa bu kadar kahkaha atmazdı ve kendini bu şekilde hafife almazdı. Bu yüzden harika bir formda, mücadele etmeyi ve diğer her şeyi çok seviyor.” yorumlarında bulundu.

F1 spikeri Natalie Pinkham ise bu konuda şunları ekledi: “Spora geri dönmenin kendisine sunduğu bu yeni yaşam için minnettar olduğunu hissediyorum ve sonsuza dek burada [F1'de] olmayacağını kabul ediyor."

"Genç yetenekleri görmeyi çok seviyor. [Avusturya'daki] ilk antrenman seansında aracına Guanyu Zhou bindiğinde onu destekledi. Çok güzel bir andı."

Hill ise bu konuda şunları söyledi: "Fernando'nun içten ve cömert bir ruhu olduğunu görüyorum ve o gerçek bir şampiyon. Bence Lewis de şu anda böyle."

"Bence şu anda başarı ve yarışmak açısında yeterli bir noktaya geldiler ve bunun bir kısmını diğerlerine bırakıyorlar. Bu harika."

Fernando Alonso, Alpine A521

Fernando Alonso, Alpine A521
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Fotoğraf: Erik Junius

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