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Formula 1 / Son dakika

Alonso: "F1'e dönüş seçeneklerim arasında"

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Alonso: "F1'e dönüş seçeneklerim arasında"
Ekleyen:
, Editör
14 Oca 2020 08:44

Fernando Alonso, Indy 500 sonrası Formula 1'e dönüşün seçenekleri arasında yer aldığını söyledi.

Fernando Alonso, 2018 sezonunun ardından Formula 1'den ayrılma kararı almış ve sonrasında prestijli mücadelelere katılmıştı.

Bu süreçte Le Mans, Daytona ve Sebring gibi yarışları kazanan İspanyol pilot, aynı zamanda kariyerinde ilk kez Dakar Rallisi'ne katıldı.

İspanyol sürücü harika performansıyla dikkat çekerken, rakipleri de kendisinden övgüyle bahsediyor.

Dakar'daki rakiplerinden Jesus Calleja, "Dakar'a ilk kez katılıyor ve muhtemelen hazırlıkların yarısına sahip olmalı. Ama yaptığı iş inanılmaz, bu gerçekten büyüleyici. O dünyanın en iyi sürücüsü." dedi.

Carlos Sainz Jr'ın babası ve ralli efsanesi Carlos Sainz ise, "Şaşırdığımı söyleyemem çünkü her türlü şarta uyum sağlayan harika bir pilottan bahsediyoruz." dedi.

2020'de henüz tam zamanlı olarak bir yerde yarışıp yarışmayacağı belirsizliğini koruyor. Ayrıca çifte dünya şampiyonu, 2021 için F1'e dönüşe her zaman açık kapı bıraktı.

Öte yandan Alonso, övgülerden dolayı mutlu olduğunu söylerken, temel hedefinin Indy 500'ü kazanmak olduğunu dile getirdi.

"Triple Crown'ı kazanmak benim için çok fazla anlam ifade ediyor. Bu yüzden Indy 500'ü kazanmak istiyorum."

"Sonrası için konuşmak zor. Formula 1'e olan sevgim her zaman orada olacak. Yani bu (geri dönüş) masanın üstünde olacak."

 

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Editör Kemal Şengül

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