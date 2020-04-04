Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
11 Haz
-
14 Haz
FP1:
69 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
FP1:
83 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
90 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
104 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
FP1:
118 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
146 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
153 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
167 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
174 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
187 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
202 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
209 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
223 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
237 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Alonso: "F1'e dönersem yaş benim için problem olmayacak"

paylaşım
yorumlar
Alonso: "F1'e dönersem yaş benim için problem olmayacak"
Ekleyen:
, Editör
4 Nis 2020 07:52

Fernando Alonso, yaşının Formula 1'e dönmesi halinde performansını olumsuz etkileyeceğini düşünmüyor.

2020 Formula 1 gridinin en yaşlısı, 40 yaşındaki Kimi Raikkonen ve o da Ekim ayında 41 yaşına girecek. Yakın tarihe bakıldığında Michael Schumacher 43 yaşında podyuma çıkmayı başarmıştı.

Luigi Fagioli 53 yaşla podyuma çıkan en yaşlı pilot konumunda yer alıyor, ancak son 30 yılda 40 yaşının üstünde podyuma çıkabilen sadece iki isim var; Nigel Mansell ve Schumacher.

Fernando Alonso, temmuz ayında 39 yaşına girecek ve F1'e dönüşü gözden geçiriyor. Yeni kurallar 2022'ye ertelendiği için Alonso'nun dönüş tarihi de o yıla ertelenmiş olacak. Bu da Alonso'nun 40 yaşında spora döneceğini işaret ediyor.

Ancak Instagram hesabından soruları yanıtlayan Alonso, yaşın kendisi için bir problem olmadığını belirti.

"Formula 1'de, Räikkönen ve Vettel'in de son zamanlarda tekrar gösterdiği üzere, yaş önemli bir şey değil."

"Mercedes'te sahip olduğumuz şey bunun çarpıcı bir kanıtı; 35 yaşındaki Lewis Hamilton, 29 yaşındaki Valtteri Bottas'ı yendi."

"Ayrıca Dakar'da Carlos'la da bunu gördük, yaşın önemi çok az."

"Elbette Formula 1 diğer serilerden daha talepkâr. Ama tekrar ediyorum, yaşın bir önemi yok. Hamilton 35 yaşında ve 24 yaşındaki sürücülere karşı yarışıyor, ama yine de kazanıyor".

"20 Formula 1 sürücüsü var ve kağıt üstünde hepsi gerçekten olağanüstü sürücüler. Bu yüzden oraya varıyorlar ve hepsi birkaç ondalık içerisindeler. Kazandığımda orada olabilecek kadar iyi bir aracım vardı."

"Ancak yarışların sonuçlarını, benim herhangi bir hata yapmamam belirledi. Elbette yetenek gerekiyor, ama saf hız söz konusu olduğunda hepsi gerçekten çok benzerler."

Sonraki haber
Kallenius: "F1, Mercedes için çok çekici bir arena"

Önceki haber

Kallenius: "F1, Mercedes için çok çekici bir arena"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Kanada GP

Kanada GP

11 Haz - 14 Haz
FP1 Başlangıç:
69 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 12 Haz
Cum 12 Haz
08:00
11:00
FP2
Cum 12 Haz
Cum 12 Haz
12:00
15:00
FP3
Cmt 13 Haz
Cmt 13 Haz
08:00
11:00
Sıralama
Cmt 13 Haz
Cmt 13 Haz
11:00
14:00
Yarış
Paz 14 Haz
Paz 14 Haz
11:10
14:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ecclestone, 89 yaşında baba olacağı için mutlu

2
Formula 1

Briatore: "Mosley 1994'te, Schumacher ve Benetton'a acı çektirdi"

1s
3
Formula 1

Kallenius: "F1, Mercedes için çok çekici bir arena"

40dk
4
Formula 1

Williams: Formsuz olmamızın 'Pembe Mercedes' olmamamızla alakası yok

5
Formula 1

Vettel: “Mutluluk, sonraki F1 sözleşmemde paradan daha önemli”

Son Videolar

Silverstone'da tersine bir tur nasıl olurdu? 01:41
Formula 1

Silverstone'da tersine bir tur nasıl olurdu?

Canlı Yayın: F1 eSpor Ortombo Akademi ÇİN GP 00:00
Formula 1

Canlı Yayın: F1 eSpor Ortombo Akademi ÇİN GP

Formula 1'i Tanıyalım : Frenler Nasıl Çalışır? 03:35
Formula 1

Formula 1'i Tanıyalım : Frenler Nasıl Çalışır?

Tatilde izlenecek en iyi 13 motor sporları filmi 07:34
Formula 1

Tatilde izlenecek en iyi 13 motor sporları filmi

F1'in çehresini değiştiren Tyrrell 00:50
Formula 1

F1'in çehresini değiştiren Tyrrell

Son Haberler

Alonso: "F1'e dönersem yaş benim için problem olmayacak"
F1

Alonso: "F1'e dönersem yaş benim için problem olmayacak"

Kallenius: "F1, Mercedes için çok çekici bir arena"
F1

Kallenius: "F1, Mercedes için çok çekici bir arena"

Briatore: "Mosley 1994'te, Schumacher ve Benetton'a acı çektirdi"
F1

Briatore: "Mosley 1994'te, Schumacher ve Benetton'a acı çektirdi"

Ecclestone, 89 yaşında baba olacağı için mutlu
F1

Ecclestone, 89 yaşında baba olacağı için mutlu

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 3 Nisan
F1

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 3 Nisan

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
11 Haz - 14 Haz
Biletler
25 Haz - 28 Haz
Biletler
2 Tem - 5 Tem
Biletler
16 Tem - 19 Tem
Biletler
30 Tem - 2 Ağu
Biletler
27 Ağu - 30 Ağu
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.