Alonso: "F1'e dönersem yaş benim için problem olmayacak"

2020 Formula 1 gridinin en yaşlısı, 40 yaşındaki Kimi Raikkonen ve o da Ekim ayında 41 yaşına girecek. Yakın tarihe bakıldığında Michael Schumacher 43 yaşında podyuma çıkmayı başarmıştı.

Luigi Fagioli 53 yaşla podyuma çıkan en yaşlı pilot konumunda yer alıyor, ancak son 30 yılda 40 yaşının üstünde podyuma çıkabilen sadece iki isim var; Nigel Mansell ve Schumacher.

Fernando Alonso, temmuz ayında 39 yaşına girecek ve F1'e dönüşü gözden geçiriyor. Yeni kurallar 2022'ye ertelendiği için Alonso'nun dönüş tarihi de o yıla ertelenmiş olacak. Bu da Alonso'nun 40 yaşında spora döneceğini işaret ediyor.

Ancak Instagram hesabından soruları yanıtlayan Alonso, yaşın kendisi için bir problem olmadığını belirti.

"Formula 1'de, Räikkönen ve Vettel'in de son zamanlarda tekrar gösterdiği üzere, yaş önemli bir şey değil."

"Mercedes'te sahip olduğumuz şey bunun çarpıcı bir kanıtı; 35 yaşındaki Lewis Hamilton, 29 yaşındaki Valtteri Bottas'ı yendi."

"Ayrıca Dakar'da Carlos'la da bunu gördük, yaşın önemi çok az."

"Elbette Formula 1 diğer serilerden daha talepkâr. Ama tekrar ediyorum, yaşın bir önemi yok. Hamilton 35 yaşında ve 24 yaşındaki sürücülere karşı yarışıyor, ama yine de kazanıyor".

"20 Formula 1 sürücüsü var ve kağıt üstünde hepsi gerçekten olağanüstü sürücüler. Bu yüzden oraya varıyorlar ve hepsi birkaç ondalık içerisindeler. Kazandığımda orada olabilecek kadar iyi bir aracım vardı."

"Ancak yarışların sonuçlarını, benim herhangi bir hata yapmamam belirledi. Elbette yetenek gerekiyor, ama saf hız söz konusu olduğunda hepsi gerçekten çok benzerler."