Alonso: "F1'deki geleceğimi 'başkaları' belirlemeyecek"

İspanyol pilot bugün verdiği röportajda önce 2025'te F1'de kalıp kalmayacağına karar vereceğini, ardından da nerede yarışacağını seçeceğini söyledi.

Başkalarının kendisi adına karar vermesine izin vermeyeceğini söyleyen Alonso, eğer devam etme kararı alırsa o zaman Aston Martin ile görüşeceğini söylüyor ve Red Bull ya da Mercedes'te yaşananların geleceğini etkilemeyeceğini öne sürüyor.

Alonso şöyle konuştu: "Ben her zaman böyle oldum. Kendi kaderimi belirlemek bazen bana yardımcı oldu, bazen de bana zarar verdi."

"Bir takımdan ne zaman ayrılacağımı, ne zaman başka bir takıma katılacağımı, F1'i ne zaman bırakacağımı ve ne zaman geri döneceğimi ben seçtim."

"Şimdi gelecek yıl ne yapacağımı da ben seçeceğim. Başkalarının yaptıklarını takip etmeyeceğim ve benim kaderimi onlar belirlemeyecek. Bunu kendim yapacağım. İyi ya da kötü, ben böyleyim." dedi.

Alonso felsefesinin yaşla ya da deneyimle gelen bir şey olmadığını söyledi.

"Gençtim, 2005'te ilk dünya şampiyonluğumu kazandım ve McLaren ile anlaştım. Oraya geçmeden bir yıl önce bunu duyurduk ve ben 24 yaşındaydım. Yani yaşla birlikte değişmedi."

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Alonso önümüzdeki haftalarda geleceğiyle ilgili bir karar vereceğini söyledi. O zamandan bu yana herhangi bir gelişme olmadığını çünkü bu sezonki aracını geliştirmeye odaklandığını söylüyor.

"Pek bir şey değişmedi ve önümüzdeki birkaç hafta ya da yarışta da değişmeyecek."

"Muhtemelen yaza kadar beklemek istemiyorum, çünkü bunun benim için ya da takım için haksızlık olacağını düşünüyorum. Sonuçta daha fazla seçenek bulmak zorunda kalabilirler."

"Fakat aynı zamanda acele etmek de istemiyorum."

"Şu anda aklım ilk birkaç yarışta öğrendiklerimden sonra araçta görmeyi seveceğim şeylere odaklanmış durumda. Performansla ilgili her şey o kadar heyecan verici ki 'şimdi geleceği düşünmek için doğru zaman değil' derim."

Alonso, gelecek sezon F1'de devam etmeye karar vermesi durumunda önceliğinin Aston Martin'de kalmak olduğunu söylüyor.

"Araç lansmanında da söylediğim gibi, bu kararı verdiğimde gideceğim ilk ofis Aston Martin ofisi olacak."

"Bu benim önceliğim ve onlara olan sadakatim. İki yıl önce bana verdikleri fırsat için minnettarım."

"Eğer yarışmaya devam edersem ve bir anlaşmaya varırsak, o zaman durum böyle olacak."

"Eğer Aston ile anlaşamazsam, o zaman başka bir yere bakacağım. Fakat bu benim için ikincil bir şey."

Aston Martin'e katılma konusunda kendisini neyin ikna ettiği sorusuna Alonso, "Sanırım Sebastian Budapeşte'deki o hafta sonu emekli olduğu için buradayım."

"Sebastian Aston ile anlaşıp birkaç yıl daha yarışmaya devam etseydi, böyle bir imkanım olmayacaktı."

"Duyurudan sonra Lawrence ile konuştum, proje hakkında daha fazla şey öğrendim. Açıkçası takımda olmadığınızda sadece dışarıdan bazı haberleri biliyorsunuz."

"Fabrika, rüzgar tüneli, gelecekteki planları... Hepsi çok çekici ve çok cazipti. Aynı zamanda Alpine'de aylarca hiçbir ilerlemenin kaydedilmediği bir senaryo vardı. Bu yüzden benim için her şey çok açıktı." cevabını verdi.