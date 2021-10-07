Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

part of
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Verstappen: "Geçen yıl Türkiye, bizim için en iyi pist değildi"
Formula 1 / Türkiye GP Haberler

Alonso: “F1’de farklı kişiler için farklı kurallar var”

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Cem Özel
, Editör

Fernando Alonso, Sochi’deki yarışın startında ilk şikanı kesmesine verilen tepkinin, Formula 1’de “farklı kişilere farklı kurallar” olduğunu kanıtladığını söyledi.

Alonso: “F1’de farklı kişiler için farklı kurallar var”

İki kez F1 dünya şampiyonu Alonso, iki hafta önceki Rusya Grand Prix’si öncesindeki piste çıkış turlarında, ikinci virajdaki kaçış alanını kullanmıştı ve bu hareketi, yarışın ilk turunda da yaptı.

FIA, herhangi bir avantaj sağlamadığı için Alonso’ya herhangi bir ceza vermedi ancak İspanyol sürücünün bu hareketi, sıra kaybetmediği için de tepki çekti.

Bu hafta sonu gerçekleştirilecek Türkiye GP öncesinde bu hareketi sorulan Alonso, ‘İstanbul’da bu konudaki soruları görmek için’ o virajı kestiğini söyledi ve gösterilen tepkilerin, yaptıklarının daha fazla incelendiğini kanıtladığını iddia etti.

Alonso, “Bu, ben bir şeyler yaptığımda, farklı bir davranış gösterdiklerini ve farklı bir yankı uyandırdığını doğrulamak içindi.”

“Yani artık ilk birkaç virajdaki kaçış alanlarını değiştirebilirler.”

“İlk birkaç yarışta birçok sürücü tarafından pist dışından geçilirken, aptal olan bendim.”

“Avusturya’da olanlardan sonra hiçbir şey olmadı. Sonraki yarışta hiçbir soru yoktu.”

“Ancak şimdi Sochi’den sonra sorular var. Bu bir doğrulama oldu.” dedi.

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Lando Norris, McLaren MCL35M, George Russell, Williams FW43B, Fernando Alonso, Alpine A521, Lance Stroll, Aston Martin AMR21, Lewis Hamilton, Mercedes W12, and the rest of the field at the start

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Lando Norris, McLaren MCL35M, George Russell, Williams FW43B, Fernando Alonso, Alpine A521, Lance Stroll, Aston Martin AMR21, Lewis Hamilton, Mercedes W12, and the rest of the field at the start

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Alonso, Avusturya’da ilk turda Daniel Ricciardo’nun kendisini pist sınırlarının dışından geçmesinin ardından sinirliydi ve biraz “aptal gibi hissettiğini” söylemişti.

İlgili içerikler:

Alpine sürücüsü, Sochi’de yaptıklarına gösterilen tepkinin, ‘birçok şeyi doğruladığını’ söyledi: “Farklı kişiler için farklı kurallar var. Ya da farklı kişiler için farklı konuşmalar var.”

Alonso, McLaren sürücüsü Lando Norris’in Rusya’da pit girişi çizgisini kesip ceza almamasına da atıfta bulundu.

“Bakalım pit girişinde beyaz çizgiyi kesen bir sonraki kişi nereli olacak ve hangi cezayı alacak.”

Biletler
paylaşım
yorumlar

Alakalı video

Verstappen: "Geçen yıl Türkiye, bizim için en iyi pist değildi"

Önceki haber

Verstappen: "Geçen yıl Türkiye, bizim için en iyi pist değildi"
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Verstappen: "Geçen yıl Türkiye, bizim için en iyi pist değildi"

1 s
2
Formula 1

Binotto, Türkiye Grand Prix'sine gelmeyecek

4 s
3
Formula 1

Honda ve Red Bull, 2022 yılında birlikte çalışmaya devam edecek

3 s
4
Formula 1

Red Bull, Türkiye Grand Prix'sinde yarışacağı renk düzeninin örtüsünü kaldırdı!

6 s
5
Formula 1

Türkiye GP en iyi nereden izlenir?

1 y
Son Haberler
Alonso: “F1’de farklı kişiler için farklı kurallar var”
F1

Alonso: “F1’de farklı kişiler için farklı kurallar var”

0dk
Verstappen: "Geçen yıl Türkiye, bizim için en iyi pist değildi"
F1

Verstappen: "Geçen yıl Türkiye, bizim için en iyi pist değildi"

1 s
Türkiye GP: Daha önce kazananlar ve podyuma çıkanlar
F1

Türkiye GP: Daha önce kazananlar ve podyuma çıkanlar

2 s
F1'in tıbbi araç sürücüleri van der Merwe ve Roberts'ın COVID testi pozitif çıktı
F1

F1'in tıbbi araç sürücüleri van der Merwe ve Roberts'ın COVID testi pozitif çıktı

3 s
Honda ve Red Bull, 2022 yılında birlikte çalışmaya devam edecek
F1

Honda ve Red Bull, 2022 yılında birlikte çalışmaya devam edecek

3 s
Son Videolar
Sainz, motor değiştirdiği için Türkiye'de grid cezası alacak 00:54
Formula 1
52dk

Sainz, motor değiştirdiği için Türkiye'de grid cezası alacak

Red Bull, Türkiye GP'de Honda'ya teşekkür etmek için yeni renk düzeni kullanacak 00:47
Formula 1
2 s

Red Bull, Türkiye GP'de Honda'ya teşekkür etmek için yeni renk düzeni kullanacak

Intercity Istanbul Park'ta sanal bir tur 01:39
Formula 1
2 s

Intercity Istanbul Park'ta sanal bir tur

Özel röportaj: 2021 F1 Türkiye GP öncesinde tüm sorularınızı Intercity'e sorduk 21:31
Formula 1
3 Eki 2021

Özel röportaj: 2021 F1 Türkiye GP öncesinde tüm sorularınızı Intercity'e sorduk

Katar GP, F1 takvimine uzun vadeli olarak girdi 00:58
Formula 1
30 Eyl 2021

Katar GP, F1 takvimine uzun vadeli olarak girdi

Luke Smith Daha fazlası
Luke Smith
Alonso: "Ocon, F1'e yeniden alışmam için 'çok hızlı bir referans' oldu"
Formula 1

Alonso: "Ocon, F1'e yeniden alışmam için 'çok hızlı bir referans' oldu"

Perez'in, Red Bull'daki formunu toplayacağına dair hiç "şüphesi" yok
Formula 1

Perez'in, Red Bull'daki formunu toplayacağına dair hiç "şüphesi" yok

Albon: "Red Bull F1 takımının 'kötü adam' yanılgısı yok" Türkiye GP
Formula 1

Albon: "Red Bull F1 takımının 'kötü adam' yanılgısı yok"

Çok Okunanlar Bugün

Verstappen: "Geçen yıl Türkiye, bizim için en iyi pist değildi"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Geçen yıl Türkiye, bizim için en iyi pist değildi"

Binotto, Türkiye Grand Prix'sine gelmeyecek
Formula 1 Formula 1

Binotto, Türkiye Grand Prix'sine gelmeyecek

Honda ve Red Bull, 2022 yılında birlikte çalışmaya devam edecek
Formula 1 Formula 1

Honda ve Red Bull, 2022 yılında birlikte çalışmaya devam edecek

Red Bull, Türkiye Grand Prix'sinde yarışacağı renk düzeninin örtüsünü kaldırdı!
Formula 1 Formula 1

Red Bull, Türkiye Grand Prix'sinde yarışacağı renk düzeninin örtüsünü kaldırdı!

Türkiye GP en iyi nereden izlenir?
Formula 1 Formula 1

Türkiye GP en iyi nereden izlenir?

Türkiye Grand Prix'si hafta sonu programı açıklandı
Formula 1 Formula 1

Türkiye Grand Prix'si hafta sonu programı açıklandı

S Sport, 2021 Türkiye GP'yi şifresiz yayınlayacak!
Formula 1 Formula 1

S Sport, 2021 Türkiye GP'yi şifresiz yayınlayacak!

2021 Türkiye GP bilet fiyatları açıklandı!
Formula 1 Formula 1

2021 Türkiye GP bilet fiyatları açıklandı!

Son Haberler

Alonso: “F1’de farklı kişiler için farklı kurallar var”
Formula 1 Formula 1

Alonso: “F1’de farklı kişiler için farklı kurallar var”

Verstappen: "Geçen yıl Türkiye, bizim için en iyi pist değildi"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Geçen yıl Türkiye, bizim için en iyi pist değildi"

Türkiye GP: Daha önce kazananlar ve podyuma çıkanlar
Formula 1 Formula 1

Türkiye GP: Daha önce kazananlar ve podyuma çıkanlar

F1'in tıbbi araç sürücüleri van der Merwe ve Roberts'ın COVID testi pozitif çıktı
Formula 1 Formula 1

F1'in tıbbi araç sürücüleri van der Merwe ve Roberts'ın COVID testi pozitif çıktı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.