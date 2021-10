Alonso: “F1’de farklı kişiler için farklı kurallar var”

İki kez F1 dünya şampiyonu Alonso, iki hafta önceki Rusya Grand Prix’si öncesindeki piste çıkış turlarında, ikinci virajdaki kaçış alanını kullanmıştı ve bu hareketi, yarışın ilk turunda da yaptı.

FIA, herhangi bir avantaj sağlamadığı için Alonso’ya herhangi bir ceza vermedi ancak İspanyol sürücünün bu hareketi, sıra kaybetmediği için de tepki çekti.

Bu hafta sonu gerçekleştirilecek Türkiye GP öncesinde bu hareketi sorulan Alonso, ‘İstanbul’da bu konudaki soruları görmek için’ o virajı kestiğini söyledi ve gösterilen tepkilerin, yaptıklarının daha fazla incelendiğini kanıtladığını iddia etti.

Alonso, “Bu, ben bir şeyler yaptığımda, farklı bir davranış gösterdiklerini ve farklı bir yankı uyandırdığını doğrulamak içindi.”

“Yani artık ilk birkaç virajdaki kaçış alanlarını değiştirebilirler.”

“İlk birkaç yarışta birçok sürücü tarafından pist dışından geçilirken, aptal olan bendim.”

“Avusturya’da olanlardan sonra hiçbir şey olmadı. Sonraki yarışta hiçbir soru yoktu.”

“Ancak şimdi Sochi’den sonra sorular var. Bu bir doğrulama oldu.” dedi.

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Lando Norris, McLaren MCL35M, George Russell, Williams FW43B, Fernando Alonso, Alpine A521, Lance Stroll, Aston Martin AMR21, Lewis Hamilton, Mercedes W12, and the rest of the field at the start

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images