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Alonso: “F1’e ayak uydurmak WEC ve IndyCar’a göre daha zor”

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Fernando Alonso, Formula 1'e ayak uydurmanın IndyCar’da ya da spor otomobil yarışlarına katılmaktan daha zor olduğunu söylerken, bu kategorilerden öğrendiklerini F1’de kullanmayı umut ediyor.

Alonso: “F1’e ayak uydurmak WEC ve IndyCar’a göre daha zor”

2 kez dünya şampiyonu Alonso, son iki yılını farklı yarış kategorilerinde geçirdikten sonra 2021’de  F1’e Alpine takımıyla geri döndü. 

İspanyol pilot 2018 ve 2019’da Toyota ile iki kez Le Mans 24 Saat’i kazanmasının yanında Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nı da kazandı.

Indianapolis 500’de 2 kez yarıştı ve 'Triple Crown' unvanına sahip olmaya çalıştı. Ayrıca Dakar Rallisi’nde de yarıştı.

Alonso, bir sürücü olarak becerilerini daha kapsamlı bir hale getirmek başka kategorileri de keşfetmeye çalıştı ve F1 dışındaki serilere alışmanın daha kolay olduğunu fark etti.

Bunun sebebi ise grand prix hafta sonlarının disipliniydi. Alonso konu hakkında şunları söyledi: “Formula 1 dışındaki deneyimlerden öğrenebileceğiniz gerçekten çok şey var.”

“Çünkü Formula 1 oldukça kapalı bir yer, aynı şeyleri ve aynı rutini her iki haftada bir tekrar ediyorsunuz. Yıllar geçtikçe sürüş şekliniz de aynılaşıyor ve sadece takımın verdiği talimatları takip ediyorsunuz.”

“Araçtaki her şeyi en iyi hale getirmeye çalışıyorlar ve sizin sürüş tarzınızı da en iyi hale getirmeye çalışıyorlar. Yani, size ne yapmanız gerektiğini söylüyorlar; nerede bataryanızda enerji saklamanız gerektiğini, nerede lastik yakmanız gerektiğini ve starttan önce bunu kaç kere yapmanız gerektiğini gibi.”

“Her şey fazlasıyla kontrol altında bu yüzden Formula 1’de çok fazla şeyi doğaçlama yapamazsınız.”

Alonso, dayanıklılık yarışlarının farklı klasmanların bulunmasının ve ek takım arkadaşı unsurlarının ona yeni beceriler öğrettiğini ve Indy 500 için yarış hazırlıklarının da becerilerine bir derinlik kattığını anlattı.

“Dayanıklılık yarışlarında diğer birçok seriye kıyasla daha çok kendiniz gibi olmanız gerekiyor. Farklı turlarda, farklı yerlerde, farklı zamanlarda trafikle karşılaşabiliyorsunuz.”

“Yarış aracına her bindiğinizde, takım arkadaşınızla çok daha fazla şey paylaşmanız gerekiyor. Dayanıklılık yarışlarında, Formula 1’e göre çok daha fazla takım çalışması var. Bu yüzden, yeni öğrendiğiniz şeyler var ve motor sporlarındaki geleceğiniz için farklı bir yaklaşım görmüş oluyorsunuz.”

“IndyCar için de aynıları geçerli. Araçtaki ayarlamaların detay seviyesi açısından IndyCar’daki hazırlıklar Formula 1’e göre çok yüksek.”

“Araçlar aynı ve küçük detaylar sizin sürüş stilinizi, performansınızı ve geçiş yapma imkanlarınızı etkiliyor. 2 ya da 3 tur sonra olacakları önceden tahmin etmeniz gerekiyor.”

“Farklı kategorilerde yarışmaktan öğrendiğim bir çok ders var ve umarım bunları Formula 1’de ya da gelecekte uygulamayı başarırım.”

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Editör Selin Elif Köse

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