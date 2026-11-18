Formula 1

Alonso: "F1'de devam etmemin sebebi hâlâ çok hızlı olmam, kazanmak istiyorum"

Fernando Alonso, Aston Martin ile sözleşmesini uzatmadan önce 2026 sezonunun ardından Formula 1'den ayrılmayı ciddi şekilde değerlendirdiğini açıkladı. İspanyol pilot, karar vermekte hiç olmadığı kadar zorlandığını ancak hâlâ rekabetçi hissetmesinin ve yeniden kazanma arzusunun devam etme kararında belirleyici olduğunu söyledi.

Kemal Şengül

Yayın tarihi: 18 Kas 2026 19:10

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Gelecek yıl da sporda devam etme kararı alan 45 yaşındaki iki kez dünya şampiyonu, Esquire'a verdiği röportajda karar sürecinin kariyerindeki en zor tercihlerden biri olduğunu söyledi.

Alonso şöyle dedi: “Bunu arkadaşlarımla, ailemle, anne babamla ve partnerim Melissa ile paylaşmak istedim. İçimdeki her şeyi anlatıyorum ve benim bakış açımı paylaştıklarında onların da aynı fikirde olup olmadığını veya bir seçeneği diğerinden daha güçlü görüp görmediklerini anlamaya çalışıyorum. Çünkü ben yüzde 50-50 kararsız olabilirim ama anlattıklarımı dinleyen biri bunu yüzde 80-20 olarak değerlendirebilir."

“Sonuçta herkes bana fikrini söylüyor ancak oldukça temkinliler. Son sözün bana ait olmasını istiyorlar. Çünkü bu, kararını ve sonuçlarını hayatının geri kalanında senin taşıyacağın bir tercih. Bunun kariyerimin en zor kararlarından biri olduğunu düşünüyorum. Daha önce devam etmek konusunda aşağı yukarı net olurdum ancak bu kez gerçekten yüzde 50-50 noktasındaydım. Bu yüzden karar vermem daha uzun sürdü.”

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fotoğraf: Hector Vivas / Formula 1 via Getty Images

Alonso'nun Formula 1'de kalma kararında belirleyici olan en önemli unsur, kendi performansına duyduğu güven oldu.

“Rekabetçi olduğumu hissetmem, bence kararımı değiştiren nokta buydu. Her hafta sonu puan alamadığımızı veya manşetlere çıkamadığımızı biliyorum. Ancak startlarda, geçişlerde, antrenmanlarda ve sıralama turlarında kendimi rekabetçi hissediyorum.

“Aynı aracı kullandığımız için şu anda kendimi yalnızca takım arkadaşımla karşılaştırabiliyorum. Ancak bazı haftalar karting ve GT3 gibi farklı araçları da kullanıyorum."

“Kendimi sürekli rekabetçi ve hızlı hissediyorum. Bütün bunları değerlendirdiğimde henüz bırakma zamanım olmadığı sonucuna vardım. Bir şeyi iyi yapıyorsanız, o konuda başarılıysanız ve bunu üst düzeyde sürdürebiliyorsanız, performansınız size henüz durma zamanının gelmediğini söylüyor.”

Son yıllarda galibiyetlerden uzak kalmanın kendisi için kolay olmadığını kabul eden Alonso, Aston Martin ile sözleşmesini uzatmasının arkasındaki temel nedenin yeniden kazanma arzusu olduğunu açıkça ifade etti.

“Kesinlikle, kesinlikle. Bunu özledim ve her pazar bunun için yarışıyorum. Gelecek yıl için sözleşmemi uzattıysam bunun nedeni yeniden kazanabileceğime dair hâlâ büyük bir heyecan duymam.”

Zorlu geçen 2026 sezonunda ailesiyle geçirdiği zamanın kendisine iyi geldiğini söyleyen Alonso, evdeki mutluluğun pistte yaşadığı hayal kırıklıklarını büyük ölçüde dengelediğini belirtti: “Evet, büyük bir değişim oluyor ama inanılmaz mutluyum. Pistte otomobilin hızlı olmadığı, çok zor bir sezon geçirirken evde ailemin olması pazar günleri yaşadığım hayal kırıklıklarını büyük ölçüde telafi etti. Gerçekten bağ kurabildim ve bu anların tadını çıkarabildim."

“Şimdilik iyi davranan ve geceleri güzel uyuyan küçük bir çocuğumuz var. Bu da bizim biraz dinlenmemize yardımcı oldu. Hepimiz çok mutluyuz.”

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