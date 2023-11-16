Alonso: "Las Vegas GP özel muameleyi 'hak ediyor'"

F1'in sahibi Liberty Media, kumar cenneti Vegas'ın ikonik Strip'inin büyük bir bölümünü içeren bir düzenle, seriyi Vegas şehir merkezine getirme konusundaki uzun süredir devam eden tutkusunu bu hafta sonu gerçekleştirecek.

Vegas'ın bir eğlence başkenti olarak statüsüne yakışır şekilde, F1 kendi Super Bowl'unu düzenlemek için her şeyi yaptı; Çarşamba günü iddialı bir açılış töreni yapılırken şehrin birçok kumarhanesinde çok sayıda halkla ilişkiler çalışması yapıldı ve taraftar aktiviteleri düzenlendi.

F1'in patronlarını ve sponsorlarını memnun etmek için fazladan çemberlerden atlamak zorunda kalmak her sürücünün hoşuna gitmiyor; Dünya şampiyonu Max Verstappen gösterişli açılış töreni sırasında kendisini "palyaço" gibi hissettiğini söyleyerek öfkesini dile getirmişti.

Red Bull pilotu "Benim için bu tür şeyleri atlayabilirsiniz. Mesele şarkıcı değil, mesele sadece orada durmak, palyaço gibi görünüyorsunuz." demişti.

Hollandalı'nın görüşüne karşı çıkan Alonso, F1'in etkinliğe yaptığı ve 500 milyon doları bulduğu söylenen büyük katkının ve Strip'te yarışmak için aldığı iznin sürücülerin ek çabasını hak ettiğini düşünüyor.

Alonso, "Şunu söylemeliyim ki, yapılan yatırım ve yarıştığımız yer göz önüne alındığında, bunun gibi yerlerin biraz farklı bir muameleyi ve bugün yaptığımız gibi biraz ekstra gösteriyi hak ettiğini düşünüyorum."

"Bu tür bir etkinlik için fazladan bir şey yapmakta sakınca görmüyorum." dedi.

Ferrari pilotu Charles Leclerc Çarşamba günkü yoğun programın "çok fazla" olduğunu düşünürken, bunun F1'in farklı bir kitleye hitap etmesi için tek seferlik bir fırsat olduğunu kabul etti.

Leclerc, "Bu çok fazla. Ama bence bunu burada yapmazsanız, hiçbir yerde yapamazsınız."

Fotoğraf tarafından: Ferrari Charles Leclerc, Carlos Sainz, Ferrari

"Ancak Vegas gibi bir yere geldiğinizde, Miami gibi bir yere gittiğinizde, F1'in sahip olduğu her fırsatı değerlendirmesi gerekiyor. Ve eğer bu, yarışın etrafında biraz daha fazla gösteri yapmak anlamına geliyorsa, bu harika."

"Bu belki ilk başta yarışla ilgilenmeyen insanların ilgisini çekecektir, ancak daha sonra arabaları gerçek hayatta gördüklerinde ilgilerini çekecektir. Bu da önümüzdeki yıllarda spor için potansiyel olarak çok daha fazla taraftar anlamına gelebilir, bu nedenle F1'in şimdiye kadar yaptıklarının harika olduğunu düşünüyorum." dedi.

Leclerc, Cumartesi günü pist kenarında daha fazla eğlence ve gösterinin yer alacağı kalabalık bir start gridinin öncesinde, F1'in sürücülere yarışlarına odaklanmaları için yeterli alan tanıması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Miami'de bu yılın başlarında yapılan sürücü tanıtımları bazı sürücüler için pek de iyi geçmemişti.

Leclerc, "Aşılmaması gereken bir çizgi var. Bugün Çarşamba, bu yüzden bu açılış törenini ve tüm bunları yapmamız sorun değil."

"Araca binmeden 10 dakika önce, kendi alanımızda olmamız ve yarışta olup bitenlerden rahatsız olmamamız gerekiyor, bu yüzden bunun korunması gerekiyor."

"Sıralama turlarından itibaren rahat bırakılmalıyız ki gerçek yarışa odaklanabilelim." şeklinde uyarıda bulundu.