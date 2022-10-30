Alonso: "F1 taraftarlarının sosyal medyada birbirleriyle savaşmasını durdurmak önemli"
Fernando Alonso, bir Hollanda gazetesine verdiği röportajda Lewis Hamilton hakkındaki yorumları netleştirmek için Twitter'da açıklama yapmak zorunda kalırken, diğer taraftan F1 taraftarlarının sosyal medya üzerinde çatışmalarının sonlanması gerektiğini söyledi.
Hollanda'nın De Telegraaf gazetesiyle röportajında Alonso, 2021 Katar GP'den bahsederken aynı zamanda o yarışta birlikte podyuma çıktığı eski takım arkadaşı Lewis Hamilton ve son iki sezonun dünya şampiyonu Max Verstappen hakkında konuşmuştu.
Alonso, Verstappen'in geçen sene Hamilton'dan daha iyi performans gösterdiğini, bu yüzden değerli bir şampiyon olduğunu söylemiş ve "Lewis'e de çok fazla saygı duyuyorum. Ancak 7 şampiyonluk kazanıp sadece takım arkadaşınla mücadele etmek zorunda kalmak farklı bir durum."
"Bu durumda kazanılan bir şampiyonluk, eşit ya da daha iyi materyale sahip diğer pilotlara karşı savaşmak zorunda kalıp daha az kazanılan şampiyonluktan daha az değerlidir." diye eklemişti.
Alonso'nun bu sözleri yayılıp, "Verstappen'in şampiyonluklarının Hamilton'dan daha değerli" olduğu yöne evrilmesinin ardından Alonso, Twitter hesabı üzerinden paylaşım yaparak açıklama yapmak zorunda kalmıştı.
Alonso'nun sözleri ve Twitter paylaşımı, sosyal medya üzerinde çok fazla tartışmayı beraberinde getirdi ancak Alonso, yorumuna açıklama yaparak sosyal medyanın daha iyi bir yer olmasına yardımcı olmak istediğini söyledi.
Alonso, "Bu konuda hepimiz işbirliği yapmalıyız. Taraftarları birbirlerine karşı getirmeyi bırakmamız lazım."
"Hepimiz aynı yerdeyiz. Büyük şampiyonlar, büyük sporcular. Bu güzel zamanın keyfini çıkarmaya çalışıyoruz." dedi.
Fernando Alonso and Giancarlo Fisichella, Renault celebrate in Parc Ferme
Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images
Alonso, tartışmalı röportajın devamında, kendisinin 2005 ve 2006 şampiyonluklarını kazanırken o dönemdeki takım arkadaşı Giancarlo Fisichella'ya karşı mücadele etmediğini, aynısının Verstappen için de geçerli olduğunu ve onun da takım arkadaşına karşı mücadele etmediğini söyledi.
Alonso, "Ancak Schumacher art arda beş kez şampiyon olmak için takım arkadaşı Rubens Barrichello ile Hamilton Nico Rosberg ve Valtteri Bottas ile mücadele etti."
"Bunun farklı olduğunu düşünüyorum." dedi.
Yardımcı editör: Erwin Jaeggi
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