Alonso: "F1 sprint formatının cuma günü 'çekici' bir sıralama turlarına ihtiyacı var"

Alonso, cumartesi günü Silverstone'da gerçekleştirilen sprint sıralama yarışının yıldızıydı. İspanyol pilot yumuşak lastikle başladığı yarışta, 11. sıradan beşinci sıraya yükseldi ve sonuç olarak yarışı 7. bitirdi.

Çifte dünya şampiyonu, yeni formatın üç günün tamamında aksiyon yarattığı görüşünü destekliyor fakat cuma günkü sıralama turlarını daha çekici hale getirmek için kurallarda değişiklik yapılabileceğini düşünüyor.

İspanyol pilot, "Formatı beğendim, sanırım bu formatta Cuma, Cumartesi ve Pazar olmak üzere üç günün tamamında aksiyona sahibiz. Yani insanlar için iyi bir şey."

"Geçen yıl evde yarışları seyrederken cuma günü hiçbir anlam ifade etmiyordu, çünkü uzun sürüşler hem takımlar hem de sürücüler için çok önemli olsa da evdeki insanların dışarıdan anlayabileceği bir şey değildi."

"Umarım bu formatı koruyabiliriz. Eğer bir şey yapılması gerekiyorsa da Cuma günlerinin daha çekici hale getirilmesi gerektiğini söyleyebilirim. Yani tek lastik setine ve bir deneme fırsatına sahip olması, hepimize aynı fırsatı verir."

“Bu haksız bir sıralama veya ters grid veya bunun gibi bir şey değil. Tabii ki haksızlık olabileceğini kabul ediyorum fakat hepimizin tek lastik seti ve tek bir şansı olursa, durum herkes için eşit olur." dedi.

İspanyol pilot, Silverstone'da herkesin aynı yumuşak lastiğe sahip olduğu cuma günkü sıralama formatının, farklılığa yol açmadığını ve işleri daha karmaşık hale getirmenin bir yolunu bulmaları gerektiğini söyledi.

Alonso, "Belki bu konuda bir şeyleri değiştiririz çünkü altı deneme ve altı lastik seti ile hak ettiğimiz sıralarda bitirdiğimizi gördük ve her sıralama turlarında olduğu gibi araçlarımızın performans sıralamasında bitiriyoruz."

"Belki bu, durumu biraz değiştirilebilir ve hızlı araçlardan biri gridin ilk iki sırasında değilse, Cumartesi günkü sprint sıralama yarışı için daha iyi olabilir." dedi.

Pek çok gözlemci ve takımlardan önemli isimler, Cumartesi günkü ikinci antrenman seansını hareketlendirmek için bir şeyler yapılması gerektiğine inanıyor. Çünkü bu seans araçlar parc ferme kurallarına tabi olduğu için sadece yarış hazırlığıyla geçiyor.

Alonso, "Bu seans bizim için çok faydalı oldu. Dışarıdan nasıl görünüyordu bilmiyorum çünkü farklı lastikleri kullanan ve dolu depoyla turlayan araçlar görüyorsunuz. Bunun iyi bir gösteri olup olmadığını bilmiyorum.

"Fakat önceki formatta aynı şey ikinci seans için de geçerliydi ve antrenman seansları, takımlar için çok ama çok önemli. Bu yüzden bunlara kesinlikle sahip olmamız gerekiyor."

"Fakat sıralama turları, az önce de söylediğim gibi belki biraz fazla aynıydı ve bildiğimiz doğal grid vardı. Belki bunu biraz geliştirebiliriz." dedi.