Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Horner: "F1 takım patronlarının hakemlere lobi yapması kabul edilebilir değil"
Formula 1 Haberler

Alonso: "F1 sprint formatının cuma günü 'çekici' bir sıralama turlarına ihtiyacı var"

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Fernando Alonso, Formula 1'in yeni sprint formatını beğendiğini ancak Cuma günkü sıralama seansını biraz daha çekici hale getirmeye ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Alonso: "F1 sprint formatının cuma günü 'çekici' bir sıralama turlarına ihtiyacı var"

Alonso, cumartesi günü Silverstone'da gerçekleştirilen sprint sıralama yarışının yıldızıydı. İspanyol pilot yumuşak lastikle başladığı yarışta, 11. sıradan beşinci sıraya yükseldi ve sonuç olarak yarışı 7. bitirdi.

Çifte dünya şampiyonu, yeni formatın üç günün tamamında aksiyon yarattığı görüşünü destekliyor fakat cuma günkü sıralama turlarını daha çekici hale getirmek için kurallarda değişiklik yapılabileceğini düşünüyor.

İspanyol pilot, "Formatı beğendim, sanırım bu formatta Cuma, Cumartesi ve Pazar olmak üzere üç günün tamamında aksiyona sahibiz. Yani insanlar için iyi bir şey."

"Geçen yıl evde yarışları seyrederken cuma günü hiçbir anlam ifade etmiyordu, çünkü uzun sürüşler hem takımlar hem de sürücüler için çok önemli olsa da evdeki insanların dışarıdan anlayabileceği bir şey değildi."

"Umarım bu formatı koruyabiliriz. Eğer bir şey yapılması gerekiyorsa da Cuma günlerinin daha çekici hale getirilmesi gerektiğini söyleyebilirim. Yani tek lastik setine ve bir deneme fırsatına sahip olması, hepimize aynı fırsatı verir."

“Bu haksız bir sıralama veya ters grid veya bunun gibi bir şey değil. Tabii ki haksızlık olabileceğini kabul ediyorum fakat hepimizin tek lastik seti ve tek bir şansı olursa, durum herkes için eşit olur." dedi.

İspanyol pilot, Silverstone'da herkesin aynı yumuşak lastiğe sahip olduğu cuma günkü sıralama formatının, farklılığa yol açmadığını ve işleri daha karmaşık hale getirmenin bir yolunu bulmaları gerektiğini söyledi.

Alonso, "Belki bu konuda bir şeyleri değiştiririz çünkü altı deneme ve altı lastik seti ile hak ettiğimiz sıralarda bitirdiğimizi gördük ve her sıralama turlarında olduğu gibi araçlarımızın performans sıralamasında bitiriyoruz."

"Belki bu, durumu biraz değiştirilebilir ve hızlı araçlardan biri gridin ilk iki sırasında değilse, Cumartesi günkü sprint sıralama yarışı için daha iyi olabilir." dedi.

Pek çok gözlemci ve takımlardan önemli isimler, Cumartesi günkü ikinci antrenman seansını hareketlendirmek için bir şeyler yapılması gerektiğine inanıyor. Çünkü bu seans araçlar parc ferme kurallarına tabi olduğu için sadece yarış hazırlığıyla geçiyor.

Alonso, "Bu seans bizim için çok faydalı oldu. Dışarıdan nasıl görünüyordu bilmiyorum çünkü farklı lastikleri kullanan ve dolu depoyla turlayan araçlar görüyorsunuz. Bunun iyi bir gösteri olup olmadığını bilmiyorum.

"Fakat önceki formatta aynı şey ikinci seans için de geçerliydi ve antrenman seansları, takımlar için çok ama çok önemli. Bu yüzden bunlara kesinlikle sahip olmamız gerekiyor."

"Fakat sıralama turları, az önce de söylediğim gibi belki biraz fazla aynıydı ve bildiğimiz doğal grid vardı. Belki bunu biraz geliştirebiliriz." dedi.

paylaşım
yorumlar
Horner: "F1 takım patronlarının hakemlere lobi yapması kabul edilebilir değil"

Önceki haber

Horner: "F1 takım patronlarının hakemlere lobi yapması kabul edilebilir değil"
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Jos Verstappen: "Wolff'un artık beni aramasına gerek yok"

19 s
2
Formula 1

Horner: "F1 takım patronlarının hakemlere lobi yapması kabul edilebilir değil"

1 s
3
Formula 1

Ecclestone: "Hakemler Hamilton'a ya ceza vermemeliydi ya da daha ağır bir ceza vermeliydi"

5 s
4
Formula 1

Verstappen'in aracında 1 milyon euroya yakın hasar oluşmuş

4 s
5
Formula 1

McLaren, Macaristan GP'ye yeni güncellemeler getirecek

3 s
Son Haberler
Alonso: "F1 sprint formatının cuma günü 'çekici' bir sıralama turlarına ihtiyacı var"
F1

Alonso: "F1 sprint formatının cuma günü 'çekici' bir sıralama turlarına ihtiyacı var"

15dk
Horner: "F1 takım patronlarının hakemlere lobi yapması kabul edilebilir değil"
F1

Horner: "F1 takım patronlarının hakemlere lobi yapması kabul edilebilir değil"

1 s
McLaren, Macaristan GP'ye yeni güncellemeler getirecek
F1

McLaren, Macaristan GP'ye yeni güncellemeler getirecek

3 s
Verstappen'in aracında 1 milyon euroya yakın hasar oluşmuş
F1

Verstappen'in aracında 1 milyon euroya yakın hasar oluşmuş

4 s
Ecclestone: "Hakemler Hamilton'a ya ceza vermemeliydi ya da daha ağır bir ceza vermeliydi"
F1

Ecclestone: "Hakemler Hamilton'a ya ceza vermemeliydi ya da daha ağır bir ceza vermeliydi"

5 s
Son Videolar
Verstappen v Hamilton: Kim hatalıydı? 07:45
Formula 1
51dk

Verstappen v Hamilton: Kim hatalıydı?

Red Bull, Hamilton'ın Silverstone'daki zaferinin ardından sinirli 14:30
Formula 1
23 s

Red Bull, Hamilton'ın Silverstone'daki zaferinin ardından sinirli

Britanya Grand Prix'sinin Başlangıç Gridi 01:01
Formula 1
18 Tem 2021

Britanya Grand Prix'sinin Başlangıç Gridi

Britanya GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
17 Tem 2021

Britanya GP grid pozisyonları

Montoya: Takımlar ve pilotlar, sprint yarışlarını benimsemeli  02:02
Formula 1
17 Tem 2021

Montoya: Takımlar ve pilotlar, sprint yarışlarını benimsemeli 

Adam Cooper Daha fazlası
Adam Cooper
Masi: "FIA, ilk tur kazalarına karşı daha sert bir tutum sergiliyor"
Formula 1

Masi: "FIA, ilk tur kazalarına karşı daha sert bir tutum sergiliyor"

Norris, yavaş pit stopu yüzünden podyum mücadelesine giremediğini düşünüyor
Formula 1

Norris, yavaş pit stopu yüzünden podyum mücadelesine giremediğini düşünüyor

Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur... Prime
Formula 1

Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur...

Fernando Alonso Daha fazlası
Fernando Alonso
Alpine'in yumuşak lastik seçiminden sonra pit duvarında eğlenceli bir an yaşamış Britanya GP
Formula 1

Alpine'in yumuşak lastik seçiminden sonra pit duvarında eğlenceli bir an yaşamış

Alonso, sezonun kalanında da agresif olmayı planlıyor Britanya GP
Formula 1

Alonso, sezonun kalanında da agresif olmayı planlıyor

Alonso, bu sezon sürpriz yapmak istediği 2 pisti açıkladı Britanya GP
Formula 1

Alonso, bu sezon sürpriz yapmak istediği 2 pisti açıkladı

Çok Okunanlar Bugün

Jos Verstappen: "Wolff'un artık beni aramasına gerek yok"
Formula 1 Formula 1

Jos Verstappen: "Wolff'un artık beni aramasına gerek yok"

Horner: "F1 takım patronlarının hakemlere lobi yapması kabul edilebilir değil"
Formula 1 Formula 1

Horner: "F1 takım patronlarının hakemlere lobi yapması kabul edilebilir değil"

Ecclestone: "Hakemler Hamilton'a ya ceza vermemeliydi ya da daha ağır bir ceza vermeliydi"
Formula 1 Formula 1

Ecclestone: "Hakemler Hamilton'a ya ceza vermemeliydi ya da daha ağır bir ceza vermeliydi"

Verstappen'in aracında 1 milyon euroya yakın hasar oluşmuş
Formula 1 Formula 1

Verstappen'in aracında 1 milyon euroya yakın hasar oluşmuş

McLaren, Macaristan GP'ye yeni güncellemeler getirecek
Formula 1 Formula 1

McLaren, Macaristan GP'ye yeni güncellemeler getirecek

Alonso: "F1 sprint formatının cuma günü 'çekici' bir sıralama turlarına ihtiyacı var"
Formula 1 Formula 1

Alonso: "F1 sprint formatının cuma günü 'çekici' bir sıralama turlarına ihtiyacı var"

Masi: "FIA, ilk tur kazalarına karşı daha sert bir tutum sergiliyor"
Formula 1 Formula 1

Masi: "FIA, ilk tur kazalarına karşı daha sert bir tutum sergiliyor"

Hulkenberg, 2022'nin F1'e dönebilmek için son şansı olduğunu düşünüyor
Formula 1 Formula 1

Hulkenberg, 2022'nin F1'e dönebilmek için son şansı olduğunu düşünüyor

Son Haberler

Alonso: "F1 sprint formatının cuma günü 'çekici' bir sıralama turlarına ihtiyacı var"
Formula 1 Formula 1

Alonso: "F1 sprint formatının cuma günü 'çekici' bir sıralama turlarına ihtiyacı var"

Horner: "F1 takım patronlarının hakemlere lobi yapması kabul edilebilir değil"
Formula 1 Formula 1

Horner: "F1 takım patronlarının hakemlere lobi yapması kabul edilebilir değil"

McLaren, Macaristan GP'ye yeni güncellemeler getirecek
Formula 1 Formula 1

McLaren, Macaristan GP'ye yeni güncellemeler getirecek

Verstappen'in aracında 1 milyon euroya yakın hasar oluşmuş
Formula 1 Formula 1

Verstappen'in aracında 1 milyon euroya yakın hasar oluşmuş

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.