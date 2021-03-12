Alonso: "F1 pilotları dış dünyaya örnek olmalı"

2018 sonunda McLaren ile yollarını ayırdıktan sonra Formula 1'e ara veren Alonso, bu sene eski takımı Renault ile yaptığı anlaşma sayesinde Alpine ile iki senelik aranın ardından F1'e dönüş yaptı.

Testlerin ilk gününde kokpite geçmeyen Alonso, ikinci gün Alpine aracını devralacak. Bugün katılmış olduğu basın toplantısında Alonso, F1'in yeni CEO'su Stefano Domenicali ile yaptıkları toplantıya değindi ve toplantıda konuşulan konulardan birisine açıklık getirdi.

Alonso, "Stefano ile, pilotlarla paylaşmak istediği birkaç konu hakkında konuştuk. Patronlarla bu kadar yakın bir görüşme yaptığımız için mutluyuz ve sporun bir parçası olduğumuzu hissediyoruz. Bu iyi bir şey."

"Ve evet, hepimizin sadece takımımıza karşı değil, dış dünyaya karşı bazı sorumlulukları var. Pandeminin ortasında tuhaf bir dönem geçiriyoruz. F1, geçen sene neredeyse hiç pozitif test sonucu olmadan şampiyonayı bu kadar yüksek sayıda yarışla tamamlayarak eşsiz bir şey başardı."

"Bu açıdan spordaki herkes çok büyük çaba sergilemiş oldu. Bu, dış dünyaya çok iyi bir mesajdı. Ve bilirsiniz, bu tür şeyler... Dış dünyaya karşı bu tür görevlerimizi yapmaya devam etmeliyiz."

"Takım için de aynısı geçerli. Herkesi motive etmeye ve maksimumu almaya çalışmalıyız. Her hafta sonu neye sahip olduğumuzu bilmeli ve herkesin bizden beklediklerini yapmalıyız." dedi.

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