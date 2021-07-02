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Alonso: "F1, lastik yakmalara değil kazalara odaklanmalı"

Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Fernando Alonso, FIA'nın pilotların kutlama için yaptıkları lastik yakma gösterilerinden ziyade başka şeylere odaklanması gerektiğini söyledi.

Alonso: "F1, lastik yakmalara değil kazalara odaklanmalı"

Red Bull pilotu Max Verstappen'in Steiermark GP'yi kazandıktan sonra yaptığı gösteri, FIA Formula 1 Yarış Direktörü Michael Masi tarafından pek hoş karşılanmamıştı. Masi, Verstappen'in gelecekte yapacağı benzer hareketin tolere edilmeyeceği konusunda Red Bull'u uyardı.

Masi'nin Verstappen'in damalı bayrağı geçerken yaptığı lastik yakmayla alakalı güvenlik endişesi anlaşılabilir bir durum ancak Alonso, FIA'nın yarış için daha kritik konulara odaklanması gerektiğini söyledi.

Alonso, "Kendiniz olabildiğinizde bunu seviyorum. Lastik yakmaları izlemek güzel oluyor. Hatta bazen Abu Dhabi'de olan donutlar, taraftarların sevdikleri şeyler. Sosyal medyada o tür anlara dair bir sürü video görüyorsunuz. Yani taraftarlar bunları seviyorlar."

"Bence FIA pist limitleri ve ilk viraj gibi konularla daha fazla ilgilenmeli. Geçen hafta sonu 1. virajda atak yapan tek isimdim ve geçtiğim iki araç, ilk virajı kaçırdıktan sonra yarışa önümde döndüler."

"Bu konuda bir uyarı olmadı. Yani taraftarların gözünden bakarsak geliştirebilecekleri şeyler var." dedi.

Olayın başkahramanı olan Verstappen, Steiermark GP sonrasındaki hareketlerini tamamen güvenli bir şekilde yaptığını ancak bunu bir daha yapmayacağını söyledi.

Verstappen, "Tabii ki güvenlik konusunu anlıyorum ancak aynaya baktım, tamamen sağa geçtim ve rahat bir şekilde bunu yaptım. Herkes soldaydı ve sadece bir kez lastik yaktım. Ama tamam, buna izin verilmiyorsa, bir daha yapmam."

"O an, bunu yapmanın gerçekten eğlenceli ve güvenli olacağını düşündüm ancak onların bunu bir daha görmek istemediğini anlıyorum. Bu konuda sorun yok." dedi.

FIA'nın pilotların farklı şekillerde kutlamalarına destek vermesinin gerekli olup olmadığının sorulması üzerine Verstappen, "Evet, bungee jumping ya da kafes dövüşü harika olabilir. Peki ya araçla ters salto nasıl olur?"

"FIA bunu sever mi, sevmez mi bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Belki bu konuyu iyileştirebiliriz. Belki bunun için bir bonus puan da verilebilir. Bu harika, en iyi kutlama olabilir." diyerek dalga geçti.

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