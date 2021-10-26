Alonso: "F1, kuralları uygulamakta futbol kadar sıkı olmalı"

Alpine sürücüsü, ilk virajda Kimi Raikkonen'in kendisini pist dışından geçmesi konusunda hayal kırıklığı yaşadı.

Puan için mücadele ederken Raikkonen, 1. virajda İspanyol sürücüye dışarıdan yaklaşarak hamle yaptı ve pozisyonu kazanmak için bordürlerin üzerinden geldi.

Hakemler Raikkonen'in hamlesine izin verdi ve Alonso, diğer virajlarda benzer olaylar kural dışı olarak değerlendirilirken, Fin rakibine neden her şeyin izin verildiğine anlam veremedi.

İhlallerin tutarsız olması üzerine, F1'in mücadele sırasında neye izin verilip neye verilmediğini netleştiren resmi bir belge hazırlaması doğrultusunda yeni tartışmalar doğdu.

Ancak Alonso, kuralların açık olduğu konusunda ısrarcı oldu ve şu anda eksik olan tek şeyin, kuralların FIA tarafından tutarlı bir şekilde uygulanması olduğunu söyledi.

Motorsport.com tarafından F1 sürücülerinin daha net yönergelere ihtiyaç duyup duymadığı sorulduğunda Alonso, "Hayır, hiçbir şeye ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum. Kural çok açık."

"Sadece kuralları uygulamamız gerekiyor. Futbola baktığımızda, topu elinizle karşılarsanız ceza alırsınız. Bu yüzden kuralların netleşmesi gerekmiyor."

"Sadece karar almalı ve bunun bir ihlal olduğunu söylemeniz gerekiyor. Bunu yapmazsanız herkes topu eline alır."

"Bir değişime ihtiyacımız yok. Bir olay olduğunda sadece kuralları uygulamalıyız." dedi.

FIA yarış direktörü Michael Masi, Raikkonen olayındaki kararın "marjinal" olduğunu ve bir sonraki yarışta sürücüler ile bu durumun tartışılacağını söyledi.

Fernando Alonso, Alpine A521, Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Kilit nokta, bir virajın iç kısmındaki sürücünün, ne zaman yarış çizgisine girmeye hakkı olduğu ve dışarıda ne zaman yerinden vazgeçmesi gerektiği ile ilgili koşulları tanımlamak.

Alonso bir kez daha, daha önce bazı rakiplerinin cezalandırıldığı suçlardan başkalarının kaçtığını öne sürerek, olaylara kimin karıştığına bağlı olarak farklı muamele yapıldığını öne sürdü.

FIA'nın kararlarını geçmişte olduğundan daha tutarsız bulduğu hakkında Alonso, "Sanırım öyle, çünkü kimin yaptığına bağlı."

"Soçi'de 1. virajı kaçırdım ve bu Türkiye'de perşembe günü gündem olmuştu."

"Burada insanları dışarı itmeden, kendi kararlarıyla 1. virajda pistin dışına çıkan üç araç vardı."

"Bu yüzden Meksika'da bu durum gündem mi olacak, yoksa Fernando dışarı çıkmadığı için her şey sorunsuzca mı karşılanacak göreceğiz." dedi.