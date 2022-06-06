Alonso, F1 "kendilerinden daha fazlasını isterken" sürücülere maaş sınırı getirilme ihtimalini sorguladı

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F1, 2021 sezonu başlangıcında bir bütçe sınırlaması getirdi ve takımlara yıllık 145 milyon dolar harcama sınırı koydu. Bu rakam 2022 için 140 milyon dolara düştü ve gelecek yıl beş milyon dolar daha düşürülecek fakat enflasyon ve artan kargo taşıma maliyetlerinin etkisi yüzünden tartışmalar devam ediyor.

Sürücü maaşları da dahil olmak üzere bu rakamın dışında tutulan bazı istisnalar var ancak önümüzdeki yıllarda olası bir maaş sınırı getirilmesi söz konusu.

İki kez dünya şampiyonu Alonso, F1'in bu yola girmesine gerek olmadığını söyledi ve sürücülerin, şampiyonayı tanıtmak için ne kadar çalıştığını vurguladı.

Alonso, "Bunun gerekli olduğunu düşünmüyorum."

"Sürücüler bu meselenin her zaman dışındaydı ve bizi, Formula 1'i tanıtmak için git gide daha fazla kullanıyorlar. Daha fazlasını yapıyoruz, daha fazla etkinlikte yer alıyoruz ve taraftarlarla daha fazla etkileşim halindeyiz."

"Bizden daha fazlasını istiyorlar ve bundan fayda sağlıyorlar. Bu yüzden bu konunun dışında tutulmalıyız. Bu çok karmaşık." dedi.

Carlos Sainz, Ferrari, speaks with Max Verstappen, Red Bull Racing, on the drivers parade bus Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Görüntü hakları üzerindeki kısıtlamalar nedeniyle genç yıldızları engelleyebileceğini düşündüğünü söyleyen Lewis Hamilton da dahil olmak üzere bazı sürücüler, maaş sınırının uygulanabilirliğini sorguladılar.

Alfa Romeo takım patronu Frederic Vasseur, seri finansal sürdürülebilirlik için çabalarken, sürücüler ve önemli çalışanlar için maaş sınırlaması getirilmesinin, "masadaki bir sonraki konu" olduğunu söyledi.

Maaş sınırı için son birkaç yıldır sunulan planda, takımdaki her iki sürücüyü de kapsayacak şekilde 30 milyon dolarlık bir rakam önerildi. Bu rakamın aşılması durumunda, sürücü maaşlarına harcanan ekstra para, takımın bütçe sınırından çıkabilir.

Bütçe sınırı şu anda yeniden gündem konusu çünkü bazı takımlar, enflasyon ve kargo taşımacılığının maliyetleri nedeniyle finansal baskı altında ve 140 milyon dolarlık sınırın artırılmasını istiyorlar.

Ferrari, Monako'da 140 milyon dolarlık limitin altında kalma imkanı olmadığını açıkladı. Fakat bazı takımlar bu konuya sıcak bakmadı ve büyük takımların bütçe sınırı altında kalarak araçlarında daha az gelişim yapmalarını belirttiler.