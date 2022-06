Alonso, F1 "kendilerinden daha fazlasını isterken" sürücülere maaş sınırı getirilme ihtimalini sorguladı

F1, 2021 sezonu başlangıcında bir bütçe sınırlaması getirdi ve takımlara yıllık 145 milyon dolar harcama sınırı koydu. Bu rakam 2022 için 140 milyon dolara düştü ve gelecek yıl beş milyon dolar daha düşürülecek fakat enflasyon ve artan kargo taşıma maliyetlerinin etkisi yüzünden tartışmalar devam ediyor.

Sürücü maaşları da dahil olmak üzere bu rakamın dışında tutulan bazı istisnalar var ancak önümüzdeki yıllarda olası bir maaş sınırı getirilmesi söz konusu.

İki kez dünya şampiyonu Alonso, F1'in bu yola girmesine gerek olmadığını söyledi ve sürücülerin, şampiyonayı tanıtmak için ne kadar çalıştığını vurguladı.

Alonso, "Bunun gerekli olduğunu düşünmüyorum."

"Sürücüler bu meselenin her zaman dışındaydı ve bizi, Formula 1'i tanıtmak için git gide daha fazla kullanıyorlar. Daha fazlasını yapıyoruz, daha fazla etkinlikte yer alıyoruz ve taraftarlarla daha fazla etkileşim halindeyiz."

"Bizden daha fazlasını istiyorlar ve bundan fayda sağlıyorlar. Bu yüzden bu konunun dışında tutulmalıyız. Bu çok karmaşık." dedi.

Carlos Sainz, Ferrari, speaks with Max Verstappen, Red Bull Racing, on the drivers parade bus

Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images