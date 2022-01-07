Alonso, F1 kariyerinde üç kez en iyi aracı kullandığını hissetmiş

Fernando Alonso, 2005 ve 2006 yıllarında dünya şampiyonluğuna ulaşmayı başardı. Fakat kariyerine bakıldığında çok daha fazlasını elde edebilirdi.

2007 yılında şampiyonluğu son yarışta kaybeden Alonso, aynı kaderi 2010 ve 2012 yıllarında da yaşamıştı.

İspanyol pilot, yarıştığı süre zarfında otoriteler tarafından hep en iyi sürücülerden biri olarak görüldü. Çoğu kişi onun hak ettiği şampiyonluk sayısına sahip olmadığını da düşünüyor.

Kariyeri boyunca Minardi, Renault, McLaren ve Ferrari gibi takımlar için yarışan Alonso, Beyond the Grid podcastinde, kariyeri boyunca en hızlı aracı sürdüğünü hissettiği zamanları anlattı.

Alonso şöyle dedi: "F1'de en iyi aracı muhtemelen üç kez sürdüğümü düşünüyorum."

"2005'in ilk yarısında en iyi aracı sürdüğümü söyleyebilirim. Sonrasında Kimi [Raikkonen] ve McLaren, bize kıyasla daha hızlı ama dayanıksızdı."

"2006'da şampiyonanın ilk yarısında ya da ilk altı ila yedi yarışta en iyi araca sahip olduğumuzu düşünüyorum."

"Sonrasında Ferrari, -muhtemelen sadece Ferrari değil, Bridgestone da öyle- çok hızlı bir paketle geri döndü."

Fernando Alonso, Renault R26, Michael Schumacher, Ferrari 248 F1 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

"2007'de ise aşağı yukarı oldukça eşit bir araca sahip olduğumuzu düşünüyorum."

"O yıl açık şekilde daha hızlı bir araca sahip olduğumuzu sanmıyorum. Bazı yarışlarda McLaren daha hızlıydı, bazı yarışlarda Ferrari."

"Formula 1'deki bu üç yılda, şampiyon olabilmek adına çok iyi fırsatlara sahip olduk ve iki ya da üç tanesini kazandık, bu yüzden durum gayet iyi."

Sezon ilerledikçe geriye düşen araçlarla iki şampiyonluk almasının kendisini daha mutlu edip etmediği sorulduğunda Alonso, "Hayır, şampiyonluğun size verdiği enerji, mutluluk ya da gururu değiştirdiğini düşünmüyorum."

"Bizim için en büyük şey, ilk olarak 2005'te beklemediğimiz bir şampiyonluğu kazanmamızdı. Çünkü Renault'nun giderek daha iyi hale gelen bir takım olduğu doğru olsa da, sonuçta şampiyonluk için savaşabileceğimiz noktada değildik. Bu yüzden bizim için harika bir sürprizdi."

"Bu size çifte mutluluk veriyor, ki bu ilkiydi. İkinci ve en önemlisi de Michael [Schumacher] ile savaşmaktı." dedi.

Fernando Alonso, Michael Schumacher Fotoğraf: Sutton Images