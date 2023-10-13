Alonso: "F1, aşırı sıcak havalarda yarış startlarını ertelemeyi düşünmeli"

Sürücüler Losail'deki sıcak ve nemde acı çekmelerinin ardından, bunun kariyerlerinin en zor yarışlarından birisi olduğunu söylediler.

Logan Sargeant yarışı tamamlayamazken, Williams takım arkadaşı Alex Albon da damalı bayraktan sonra tıbbi tedavi gördü.

Yarıştan sonraki Pazartesi günü FIA, sürücüler hakkında "elit sporcular olmalarına rağmen, sağlıklarını veya güvenliklerini tehlikeye atabilecek koşullar altında yarışmalarının beklenmemesi gerektiğini" belirterek bir soruşturma sözü verdi.

Gelecek yılki Katar yarışı 1 Aralık'ta yapılacak ve bu da sıcaklık sorununu bu seneye göre hafifletecek.

Ancak Alonso, gerekirse günün ilerleyen saatlerinde yarışma seçeneğinin de olması gerektiğini söyledi.

Katar yarış günü için Alonso, "Dürüst olmak gerekirse sürpriz oldu çünkü serbest antrenmanlarda hava o kadar da kötü değildi. Belki de rüzgarlı bir gündü ve bugün o rüzgarı ya da başka bir şeyi, o havalandırmayı kaçırdık."

"Aşırı bir durumdu. Gelecekte herhangi bir çözüm olup olmadığını görmemiz gerekiyor ve bazı aşırı koşullarda startı erteleme ya da başka bir şey üzerinde anlaşabiliriz." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing startta lider Fotoğraf tarafından: Red Bull İçerik Havuzu

Valtteri Bottas, Kasım ayı sonunda daha serin koşullarda gerçekleştirilen 2021 Katar GP'sinin çok daha az ekstrem olduğunu kabul etti.

Fin pilot "Evet, büyük bir fark vardı. Üç derece bile olsa. Arabanın içi vücut ısınızdan daha sıcak olduğunda, bu iyi bir haber değil. Bundan daha sıcak bir sıcaklık artık güvenli olmayacaktır." dedi.

Kendisi için kabul edilebilir bir tavan olup olmadığı sorulduğunda ise Bottas, "Olmalı. Çünkü elbette her sürücü olarak yarışı tamamlamaya çalıştık ve hâlâ sürebiliyorsanız durmayacaksınız. Ama bir noktadan sonra sağlıksız ve riskli hale geliyor. Ben olsam bundan daha fazlasına izin vermezdim." dedi.

Ferrari takım patronu Fred Vasseur, Katar'daki yarışın sınırda olduğunu kabul etti ve sporun bir bütün olarak yarış günü yaşananlara "dikkat etmesi" gerektiğini sözlerine ekledi.

Vasseur, "Bence, devam edemedikleri için duran sürücülerinizin olduğu sınıra yakındık. Durabilecek akla sahipler ama kaza da yapabilirler. Bu da dikkat etmemiz gerektiği anlamına geliyor."

"Bence bu hafta sonu limite çok yakındık ya da limitin üzerindeydik. Ancak gelecek için, gelecek yıl Katar'daki yarışın Aralık ayının başında olduğunu ve sıcaklık ve nem açısından büyük bir fark olduğunu düşünüyorum."

"Ama evet, bu hafta sonu sıcaklık ve nemin yanı sıra 16 virajın arka arkaya gelmesi de pilotlar için çok zorlayıcı. Her zaman çok yüksek hızda virajlara girdiğinizde bu çok zorlayıcı oluyor."

"Ve bence onlar için bu gerçekten aşırı bir durumdu. Çok fazla olup olmadığını söylemek istemiyorum ama gerçekten çok fazlaydı, muhtemelen çok fazlaydı. Ve buna dikkat etmemiz gerekiyor." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf tarafından: Red Bull İçerik Havuzu

Vasseur, sürücüleri daha fazla zorlamaya zorlayan zorunlu kısa stinler olmasaydı bile yarışın sürücüler için zor olacağını söyledi.

"Kağıt üzerinde, herhangi bir sınırlama olmaksızın tek duraklı bir yarış olabilirdi. Elbette bu durumda, dört ya da üç duruş yapmanıza göre daha fazla zorluyorsunuz."

"Ama bence normal koşullarda bir stop yapsanız bile zor olurdu. Sonunda hiçbir şey olmadığını gördünüz ve bu iyi bir şey. Ancak bir sürücünün yarışı bitirememesi çok sık rastlanan bir durum değil."

Mercedes pist mühendisliği direktörü Andrew Shovlin gelecek yılki yarış koşullarının daha kabul edilebilir olması gerektiği konusunda hemfikir.

"Temel olarak, hava sıcaklığı 36 derece civarında vücut sıcaklığına yakın olduğunda sürücüye hava üfleyebilirsiniz, ancak bu, sıcaklığın daha düşük olduğunda olduğu kadar soğutma etkisine sahip olmaz."

"Eklenen nem de işleri onlar için çok zorlaştırıyor. Şimdi, bunun gerçek çözümü nedir? Gelecek yıl yarış Aralık ayına taşınıyor. Bu yılın daha serin bir dönemi ve muhtemelen yardımcı olmak için yapabileceğimiz en büyük şey bu."