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Formula 1 Haberler

Alonso: "F1 anlaşmasıyla alakalı komplo teorileri üzücü ve sinir bozucu"

Fernando Alonso, 2022 Formula 1 sezonunun yaz tatilinde anlaşmalarla alakalı ortaya atılan ve içerisinde Flavio Briatore, Mark Webber ve kendisinin de yer aldığı komplo teorilerinin üzücü ve sinir bozucu olduğunu söyledi.

Abdullah Çelik
Ekleyen:
Alonso: "F1 anlaşmasıyla alakalı komplo teorileri üzücü ve sinir bozucu"
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2023 için aptal sezon döneminde ilk büyük domino taşı, Alonso'nun Aston Martin'e katılacağını duyurmasıyla düştü. 

Yaz tatilinin henüz ilk günlerinde yapılan bu duyurunun ardından Alpine gecikmeden 2023 için Oscar Piastri'yi duyurdu ancak o duyurunun ardından Piastri de bir açıklama yaparak Alpine'le bir anlaşmasının olmadığını açıkladı ve bu, onun McLaren'a gideceğini işaret ediyordu. Son olarak ise McLaren, Piastri'ye yer açmak için Daniel Ricciardo ile sene sonunda yollarını ayıracağını duyurdu.

Pilot pazarında yaşanan bu hareketli dönemde Alonso ve eski menajeri Flavio Briatore'yle, Briatore'nin yarıştığı dönemde menajerliğini yaptığı ve Piastri'nin menajeri olan Mark Webber gündeme geldi. Bu isimlerin açıklamaları planlı bir şekilde yaparak Alpine takımını zora düşürdüğü iddia edildi.

Ancak Alonso, kendi hamlesinde Briatore'nin herhangi bir etkisinin olduğu ya da Webber'in yaşananlardan haberdar olduğu yönündeki iddiaları yalanladı ve tüm bu iddiaların oldukça üzücü ve sinir bozucu olduğunu söyledi.

Alonso, "Böyle bir karar verdim çünkü aylardır takımla anlaşmayı uzatma konusunu görüşüyorduk ve ortaya resmi bir şey çıkmadı. Gerçekten resmi bir şey olmadı."

"Sebastian'ın emekli olacağını açıklamasının ardından Aston beni aradı. Sebastian devam edecek olsaydı, muhtemelen bu hamle, Aston'a geçiş olmazdı. Bu açıdan çok açıklardı ve benim açımdan çok kolay bir karar oldu."

"Sonrasında ne oldu ve Oscar ile ne oluyor, dediğim gibi, tüm bunlar benimle alakalı değil. Ben bu konuda tamamen kenardayım." dedi.

Alonso, Briatore'nin kararında bir etkisinin olmadığını ve görüşmeleri kendisinin yaptığını söyledi

Alonso, "Briatore bazı yarışlara geliyor ancak bildiğiniz üzere o yarışlarda yaptığı görüşmeler benimle alakalı değil Stefano Domenicali, Formula 1, padok kulübü ve diğer şeylerle alakalı oluyor." dedi.

Alonso son olarak Piastri'nin durumuna şaşırdığını ancak onun her takım için inanılmaz yetenekli bir pilot olduğunu söyledi ve Alpine takımına minnettarlığını dile getirdi.

Alonso, "Alpine bu sene benim takımım ancak burası her zaman benim kalbimdeki bir takım olacak çünkü birlikte bu ilişkiye başladığımızda, düşünülemez durumda olan şeyleri başardık."

"Ayrıca Alpine sayesinde spora geri döndüm. Onlar için en iyi dileklerimi sunuyorum." dedi.

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