Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1 Britanya GP

Alonso: "Eski pilotlar daha karizmatikti"

Fernando Alonso, eski Formula 1 pilotlarının "daha samimi" ve "karizmatik" olduğunu düşünüyor.

Ezel Tan
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Takımı

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Takımı

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Sporun pek çok döneminde yer alan Fernando Alonso, şu anda Formula 1'de yarışan en deneyimli  pilot konumunda.

İlk yarışına çıktığı 2001 yılından itibaren Alonso, Michael Schumacher, Juan Pablo Montoya, Mark Webber, Mika Hakkinen, Jacques Villeneuve, Rubens Barrichello, David Coulthard, Kimi Raikkonen, Sebastian Vettel, Eddie Irvine ve daha pek çok önemli isimle aynı gridi paylaştı.

Financial Times'a verdiği bir röportajda Alonso, günümüz pilotlarını eski sürücülerle karşılaştırdı.

Alonso şöyle konuştu: "Kesinlikle aralarında bazı farklar var."

"Bence eski nesil daha samimiydi. Tüm pilotların karakterleri, işe ve hayata yaklaşımları farklıydı fakat hepsi çok güçlü rakiplerdi."

"Şimdi genç sürücülerin çok yetenekli olduğunu söyleyebilirim, belki de eğitim, yarış akademilerine katılım, simülatör çalışması ve teknoloji sayesinde eskisinden de yetenekliler."

"Hızlı şekilde öğrenmelerine ve gelişmelerine yardımcı olacak daha fazla bilgiye sahipler. Günümüzde sürücüler Formula 1'deki ilk yarışlarına daha hazırlıklı çıkıyorlar."

"Ancak pist dışında yani kasklarını çıkardıklarında, hepsi hemen hemen aynı, daha bilinçli."

"Hepsinin basın, yönetim, fiziksel antrenman ve benzeri işlerden sorumlu yardımcıları var. Genç sürücüler iyi hazırlanıyorlar ama belki de bu yüzden biraz karizmaları eksik."

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Lawson, Red Bull RB20 ile Silverstone'da piste çıktı
Sonraki haber Russell: "Takım arkadaşımın kim olacağının bir önemi yok"

Öne Çıkan Yorumlar

Daha fazlası
Ezel Tan
Lawson, Red Bull RB20 ile Silverstone'da piste çıktı

Lawson, Red Bull RB20 ile Silverstone'da piste çıktı

Formula 1
Britanya GP
Lawson, Red Bull RB20 ile Silverstone'da piste çıktı
Ford, Dakar'da yarışacağı Raptor T1'i tanıttı!

Ford, Dakar'da yarışacağı Raptor T1'i tanıttı!

Dakar
Ford Raptor T1+ lansmanı
Ford, Dakar'da yarışacağı Raptor T1'i tanıttı!
Mercedes: "İki galibiyet ile yetinmeyeceğiz"

Mercedes: "İki galibiyet ile yetinmeyeceğiz"

Formula 1
Britanya GP
Mercedes: "İki galibiyet ile yetinmeyeceğiz"

Son Haberler

Danner: "Mercedes, Antonelli'yi bekletip Sainz ile anlaşmalı"

Danner: "Mercedes, Antonelli'yi bekletip Sainz ile anlaşmalı"

F1 Formula 1
Britanya GP
Danner: "Mercedes, Antonelli'yi bekletip Sainz ile anlaşmalı"
Ogier, Letonya'da WRC'ye geri dönecek

Ogier, Letonya'da WRC'ye geri dönecek

WRC WRC
Letonya Rallisi
Ogier, Letonya'da WRC'ye geri dönecek
Alonso: "Britanya GP'den sonra takım normale döndü"

Alonso: "Britanya GP'den sonra takım normale döndü"

F1 Formula 1
Britanya GP
Alonso: "Britanya GP'den sonra takım normale döndü"
WSBK Donington 2. Antrenman: Toprak yine zirvede, Petrucci ikinci

WSBK Donington 2. Antrenman: Toprak yine zirvede, Petrucci ikinci

SBK World Superbike
Donington
WSBK Donington 2. Antrenman: Toprak yine zirvede, Petrucci ikinci

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye