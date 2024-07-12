Alonso: "Eski pilotlar daha karizmatikti"
Fernando Alonso, eski Formula 1 pilotlarının "daha samimi" ve "karizmatik" olduğunu düşünüyor.
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Takımı
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Sporun pek çok döneminde yer alan Fernando Alonso, şu anda Formula 1'de yarışan en deneyimli pilot konumunda.
İlk yarışına çıktığı 2001 yılından itibaren Alonso, Michael Schumacher, Juan Pablo Montoya, Mark Webber, Mika Hakkinen, Jacques Villeneuve, Rubens Barrichello, David Coulthard, Kimi Raikkonen, Sebastian Vettel, Eddie Irvine ve daha pek çok önemli isimle aynı gridi paylaştı.
Financial Times'a verdiği bir röportajda Alonso, günümüz pilotlarını eski sürücülerle karşılaştırdı.
Alonso şöyle konuştu: "Kesinlikle aralarında bazı farklar var."
"Bence eski nesil daha samimiydi. Tüm pilotların karakterleri, işe ve hayata yaklaşımları farklıydı fakat hepsi çok güçlü rakiplerdi."
"Şimdi genç sürücülerin çok yetenekli olduğunu söyleyebilirim, belki de eğitim, yarış akademilerine katılım, simülatör çalışması ve teknoloji sayesinde eskisinden de yetenekliler."
"Hızlı şekilde öğrenmelerine ve gelişmelerine yardımcı olacak daha fazla bilgiye sahipler. Günümüzde sürücüler Formula 1'deki ilk yarışlarına daha hazırlıklı çıkıyorlar."
"Ancak pist dışında yani kasklarını çıkardıklarında, hepsi hemen hemen aynı, daha bilinçli."
"Hepsinin basın, yönetim, fiziksel antrenman ve benzeri işlerden sorumlu yardımcıları var. Genç sürücüler iyi hazırlanıyorlar ama belki de bu yüzden biraz karizmaları eksik."
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