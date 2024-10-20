Alonso eski F1’i özlüyor: "Grid kızları, motor sesi, pazar günleri hızlı gitmek…"
Fernando Alonso, Formula 1’in geçirdiği evrimi değerlendirdi ve geçmişteki bazı unsurları özlediğini söyledi.
20 yılı aşkın Formula 1 deneyimine sahip olan iki kez dünya şampiyonu Fernando Alonso, şampiyonanın zamanla nasıl değiştiğini ve eski dönemden neleri özlediğini dile getirdi.
Formula 1'in şu anda popülerlik ve profesyonellik açısından en iyi döneminde olduğunu kabul eden Alonso, "Artık her şey sosyal medyanın etrafında dönüyor; eskiden işler daha çok gerçek dünyada yaşanırdı."
"Yine de iyi bir dönemdeyiz ve Formula 1 dünya genelinde çok popüler. Takımlar çok profesyonel, disiplinli ve bütçe limitlerine sahipler. Bu yüzden muhtemelen Formula 1 için en iyi dönemdeyiz."
Ancak Alonso'ya geçmişteki Formula 1'e dair neleri özlediği sorulduğunda ise, "Yakıt ikmâli, pazar günleri hızlı gitmek, motor sesi, büyük sponsorlar, grid kızları, grid erkekleri… Her şeyimiz vardı!" dedi ve kahkahalarla sözlerine devam etti.
"Eskiden özellikle pit stoplar sırasında, strateji açısından birçok olasılık vardı. Çok fazla yakıtla başlamak, az yakıtla başlamak, üç pit stop yapmak, tek pit stop yapmak... Şimdi ise olay batarya ve yakıt yükü arasında geçiyor. Bazen yarışların başında yedi saniye kadar yavaşlıyoruz. Bu biraz daha az motive edici,” diye ekledi.
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