Alonso: "Enstone çok değişmiş..."

Minardi ile F1'e girdikten sonra 2006'ya kadar Enstone merkezli Benetton/Renault takımları adına yarışan ve 2005 ve 2006'da Dünya Şampiyonu olan Alonso, 2007'de McLaren'da geçirdiği bir senenin ardından 2008 ve 2009'da yeniden Renault'ya dönüş yapmıştı.

2010'da Ferrari, ardından McLaren ile uzun yıllar geçiren Alonso, 2018 sonunda ayrılığı spora yeniden eski takımı ile dönüş yaptı.

Enstone merkezli takımın farklı dönemlerinde çalışan Alonso, takımdaki değişiklikleri görebildiğini söyledi.

Alonso, "Onlar çok farklı. Bu iyiye işaret. 10 senelik aranın ardından hâlâ aynı insanlar olsaydı, o zaman pek iyi haber olmayabilirdi. Fabrika oldukça büyük bir güncelleme görmüş."

"Artık takımda daha fazla insan çalışıyor. Aynı zamanda Fransa, Viry'deki fabrika da güncellenmiş. Ve şu anda fabrikada olan teknoloji, 15 sene önceki teknolojiye göre çok farklı. Hem Enstone, hem de Viry fabrikalarını ziyaret ettim."

"Takım içerisinde çok yetenekli insanlara sahibiz. Harika tasarımcılarımız var. Mekanikerlerden bazıları, en son burada olduğum dönemde de vardı. Bu açıdan eski günleri hatırlamak güzeldi. Geçmişteki başarılarımızı tekrar etme konusunda takım içerisinde iyi bir atmosfer var."

"Ancak artık yeni insanlar ve çok iyi bir ruh var. Çok yetenekli genç isimler var. Oldukça güzel bir organizasyonuz, umarım iyi sonuçlar alabiliriz." dedi.