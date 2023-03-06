Alonso: "En son 2013'te bu kadar iyi hissetmiştim"

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Fernando Alonso, Bahreyn'de gerçekleştirilen yarışın yıldızlarından birisiydi ve yaptığı ataklarla büyük takdir topladı.

2021 Katar'dan sonra ilk podyumunu alan Alonso, Aston Martin kariyerine güçlü şekilde başlamış oldu.

Bunun ne kadar tatlı bir sonuç olduğu sorusuna Alonso,"Gerçekten güzel. Bu proje için mükemmel bir başlangıç oldu. Bu kadar rekabetçi olmayı hiç beklemiyorduk."

"2023 için amacımız orta grupta yer almak, belki orta gruba liderlik etmek ve sonunda ilk üç takıma yaklaşmaktı. Ancak 2023'te podyum dahi radarımızda olmayabilirdi."

"Bugün Bahreyn'de ya da tüm hafta sonu Red Bull'un hemen ardında, en iyi ikinci araca sahip olduğumuzu gördük. Yani evet, bu sürpriz oldu. Ancak Silverstone'da fabrikada yapılan işten gurur duyuyoruz ve çok mutluyuz."

"Herkese tebrikler. Bu anın tadını çıkaracağız ve iyi bir sezon geçirip, tepedekilere daha da yaklaşacağız."

"Şu anda testlerle aynı hissi yaşıyorum. Bu sonuç gerçek olamayacak kadar iyi! Her zaman bir şeylerin değişmesini bekliyorsunuz, bir adım geri gidebilir ve gerçeğe dönebilirsiniz fakat performansımız gerçek gibi görünüyor."

The Aston Martin team cheer Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, 3rd position, over the finish line Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Yine de Cidde'yi görelim. Cidde ve Avustralya nasıl olacak merak ediyorum çünkü onlar çok farklı pistler. Bahreyn'de belki de Cidde ve Avustralya'da bulamayacağımız alanlarda güçlüydük. Dolayısıyla önümüzdeki iki yarışta güçlü olursak o zaman çok iyi bir 2023 geçireceğimizi düşünüyorum." cevabını verdi.

Alonso, Sainz ve Hamilton'a yaptığı geçişlerden ne kadar keyif aldığı sorusuna, "Keyif aldım çünkü sonunda yarışı önde bitirdim. Bu her zaman her mücadelede aynıdır."

"Tabii ki büyük şampiyonlarla önde mücadele ettiğiniz vakit savaşın yoğunluğu ve adrenalini artıyor."

"Herhangi bir hata yapmak ya da temas yaşamak istemedim çünkü 12. sırada olduğunuzda hiçbir şey kaybetmiyorsunuz ama bugün büyük şeyler için savaşıyorduk. Yani çok mutluydum. Aracı kullanmak çok keyifliydi."

"Test boyunca muhtemelen en güçlü yanımız buydu. Bu hafta sonu yarış çok uzun sürmüş gibi geldi, son 10 tur bitmek bilmedi çünkü damalı bayrağı görmek ve podyumda olmak istiyordum! Fakat aracı kullanmak çok keyifliyi ve pistte tek başıma bir saat daha sürebilirdim." cevabını verdi.

Alonso, düzlüklerde yeterince hızlı olmadıkları için, Sainz ve Hamilton'ı farklı yerlerde geçmek zorunda kaldığını söyledi.

"Sanırım düzlükte çok hızlı değildik. Normalde 1. ya da 4. virajda geçiş yaparsınız. Ancak Lewis'i 10. virajda, Carlos'u da sanırım 11. virajda geçtim."

"Bunlar normal yerler değil. Bunun sebebi düzlüklerde onlara kıyasla daha geride olmamızdı. Bu yüzden 10. ve 11. virajlardan önceki virajlarda bazı hamleler yapmamız gerekiyordu."

"Sanırım Lewis için sürpriz oldu çünkü kimse 10. virajda geçiş yapmaz. Carlos'la ise 10. viraj çok yakındı ancak kapıyı kapattı. 11. virajda daha iyi bir çıkış yaptım ve geçtim."

"Ancak buna tekrar bakmak lazım, herkesin yaptığı gibi düzlüklerde geçmek daha güzeldir."

Alonso, en son ne zaman bu kadar pozitif hissettiği sorusuna, "Sanırım 2013 yılıydı. Barselona'dan sonra şampiyonada liderdik. Fakat ondan sonra hiçbir zaman şimdiki kadar iyi hissetmedim." dedi.