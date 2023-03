Alonso: "En son 2013'te bu kadar iyi hissetmiştim"

Fernando Alonso, Bahreyn'de gerçekleştirilen yarışın yıldızlarından birisiydi ve yaptığı ataklarla büyük takdir topladı.

2021 Katar'dan sonra ilk podyumunu alan Alonso, Aston Martin kariyerine güçlü şekilde başlamış oldu.

Bunun ne kadar tatlı bir sonuç olduğu sorusuna Alonso,"Gerçekten güzel. Bu proje için mükemmel bir başlangıç oldu. Bu kadar rekabetçi olmayı hiç beklemiyorduk."

"2023 için amacımız orta grupta yer almak, belki orta gruba liderlik etmek ve sonunda ilk üç takıma yaklaşmaktı. Ancak 2023'te podyum dahi radarımızda olmayabilirdi."

"Bugün Bahreyn'de ya da tüm hafta sonu Red Bull'un hemen ardında, en iyi ikinci araca sahip olduğumuzu gördük. Yani evet, bu sürpriz oldu. Ancak Silverstone'da fabrikada yapılan işten gurur duyuyoruz ve çok mutluyuz."

"Herkese tebrikler. Bu anın tadını çıkaracağız ve iyi bir sezon geçirip, tepedekilere daha da yaklaşacağız."

"Şu anda testlerle aynı hissi yaşıyorum. Bu sonuç gerçek olamayacak kadar iyi! Her zaman bir şeylerin değişmesini bekliyorsunuz, bir adım geri gidebilir ve gerçeğe dönebilirsiniz fakat performansımız gerçek gibi görünüyor."

The Aston Martin team cheer Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, 3rd position, over the finish line

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images