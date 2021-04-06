Alonso: "En iyi yılım belki de 2012 yılıydı"

Fernando Alonso, 2012 yılında ortaya koyduğu güçlü performans ve elde ettiği başarılı sonuçlar sayesinde son yarışa kadar şampiyonluk savaşı vermişti.

O yıl Ferrari'nin aracı, Red Bull kadar iyi olmasa da, Alonso her yarış elinden gelenin en iyisini yapmayı başardı.

Sky ile olan röportajında Alonso çeşitli konulara değindi ve en iyi yılının 2012 olduğunu dile getirdi.

2005 ve 2006 dünya şampiyonu, “Hepimiz buradayız çünkü kazanmak istiyoruz ama sadece birimiz yarışı ve birimiz şampiyonluğu kazanabilir."

"Bu, kolay bir şey değil. Formula 1 ve spor, genel anlamda kesinlik içermeyen bir bilim, burada olayların nasıl gelişeceğini planlamak imkansız."

"Yarışın tadını çıkarmaya çalışıyorsunuz, iyi sonuçlar almak ve hayallerinizi gerçekleştirmek için çok çaba sarf ediyorsunuz."

"Formula 1'e geri döndüğümde, neler yapabileceğimi göstermek istiyorum ama net bir hedefim ya da zaman dilimim yok."

"Formula 1'deki en iyi sezonum belki de 2012 yılıydı: Sürüş tarzı, sonuçlar ve o Ferrari'den maksimum çıkarabilme açısından en iyi sezonumdu. 2012'de her zaman 100'ümü ortaya koyduğumu düşünüyorum."

"Umarım bu yıl yine o %100'lük noktaya yakın olurum çünkü son iki yılda çok şey öğrendim. Sahip olduğum bu bilgileri nasıl uygulayabileceğimi merak ediyorum." dedi.

Alonso artık daha olgun bir pilot olup olmadığı sorusuna, "Pistteki mücadele dışındaki konularda belki de biraz daha sakin bir insan haline geldim. En azından o konuda hiçbir şeyin değişmemiş olmasını umuyorum."

"Göreceğiz. WEC'te yarıştım ve orada her şeyi takım arkadaşlarınızla paylaşmanız gerekiyor. Orada Formula 1'e kıyasla daha fazla takım oyuncusu olmanız gerekiyor ve o şekilde hareket ediyorsunuz, bu yüzden sadece profesyonel anlamda değil, aynı zamanda bir kişi olarak da daha iyi olduğumu düşünüyorum."

Alonso, en az iki sene sporda kalmak istediğini de ekliyor.

"Kesinlikle en az iki yıl kalmak istiyorum, çünkü 2022 kurallarını denemek istiyorum. Bundan sonra nasıl hissettiğimi göreceğiz."

"Aracın nasıl hissettireceğini de göreceğim çünkü yeni düzenlemelerle mücadelenin daha iyi olacağı, başka bir araçla daha yakından savaşabileceğimiz konusunda büyük umutlar var. Bu açıdan 2022'de keşfetmemiz gereken birçok şey var. "