Alonso: "En iyi takımlarla savaştığınızda, yaklaşımınız değişiyor"

Fernando Alonso, Aston Martin'e katıldığında takım gerilerdeydi ve bundan ötürü bu yılki temel hedeflerinin geri kalanların en iyisi olmak olduğu düşünülüyordu.

Ancak ilk iki yarışta, ikinci en hızlı takım gibi görünen Aston Martin'in şimdi farklı hedeflere sahip olduğu görüşleri var.

Aracın rekabet gücünün, takımın hedeflerini değiştirip değiştirmediği sorulduğunda Alonso, "Şu anda mücadelenin daha çok Ferrari ve Mercedes gibi en iyi takımlarla olduğunu biliyoruz."

"Açıkçası Bahreyn testlerindeki performansımız bizi biraz şaşırttı. Gerçek olamayacak kadar iyi görünüyordu ve bunu Cidde'de teyit ettik, şimdi de burada teyit ediyoruz."

"Artık hafta sonlarına daha çok en iyi takımlara bakarak giriyoruz ve bu da ilk seanstaki yaklaşımımızı biraz değiştirdi, sıralama turlarına olan lastik seçimlerimizi değiştirdi."

"Sıralama turlarında attığımız turlarda çılgınca davranmamıza gerek yok çünkü Q1 ve Q2'yi rahatça geçeceğinizi biliyorsunuz."