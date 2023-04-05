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Alonso: "En iyi takımlarla savaştığınızda, yaklaşımınız değişiyor"

Aston Martin pilotu Fernando Alonso, bu yıl en iyi takımlarla savaşmanın hem takımın hem de kendisinin yaklaşımını etkilediğini söyledi.

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Alonso: "En iyi takımlarla savaştığınızda, yaklaşımınız değişiyor"
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Fernando Alonso, Aston Martin'e katıldığında takım gerilerdeydi ve bundan ötürü bu yılki temel hedeflerinin geri kalanların en iyisi olmak olduğu düşünülüyordu.

Ancak ilk iki yarışta, ikinci en hızlı takım gibi görünen Aston Martin'in şimdi farklı hedeflere sahip olduğu görüşleri var.

Aracın rekabet gücünün, takımın hedeflerini değiştirip değiştirmediği sorulduğunda Alonso, "Şu anda mücadelenin daha çok Ferrari ve Mercedes gibi en iyi takımlarla olduğunu biliyoruz."

"Açıkçası Bahreyn testlerindeki performansımız bizi biraz şaşırttı. Gerçek olamayacak kadar iyi görünüyordu ve bunu Cidde'de teyit ettik, şimdi de burada teyit ediyoruz."

"Artık hafta sonlarına daha çok en iyi takımlara bakarak giriyoruz ve bu da ilk seanstaki yaklaşımımızı biraz değiştirdi, sıralama turlarına olan lastik seçimlerimizi değiştirdi."

"Sıralama turlarında attığımız turlarda çılgınca davranmamıza gerek yok çünkü Q1 ve Q2'yi rahatça geçeceğinizi biliyorsunuz."

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, in Parc Ferme after Qualifying

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, in Parc Ferme after Qualifying

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

"Evet, çok şey değişti ve bu da işleri biraz daha kolaylaştırdı, bundan çok mutluyum." dedi.

Alonso, takıma katılırken, 2023'ün bir "geçiş yılı" olmasını beklediğini kabul etti.

Bu seviyeye gelmeyi ne zaman beklediği sorusuna Alonso, "Gelecek yıl olacağını düşünmüştüm."

"2023'ün bir öğrenme sezonu olmasını ve 2024'te belki Ferrari ve Mercedes'le mücadele edebilmemizi umuyordum."

"Fakat Bahreyn'deki ilk yarışta onlarla savaştık. Bu yüzden şimdi her şey daha iyimser görünüyor. Fakat şu andan itibaren neler olacağına bakmak lazım."

"Bakü'den, Imola'dan ya da Barselona'dan itibaren takımlar araçlarını geliştirmeye başlayacaklar ve bizim de bu konuda en iyi takımlardan biri olmamız gerekiyor."

"2024'te hem pit üstünde hem de pist dışında güçlü olmak istiyorsak, bu sezon boyunca pek çok şey öğrenmemiz gerekiyor." cevabını verdi

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