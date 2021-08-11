Alonso: "En iyi araçta olsaydım, kaybetmeyi kabullenemezdim"

İspanyol pilotun en griddeki en hızlı araçlardan birinde yarıştığı zaman üzerinden epey süre geçti. Alonso, 2014’te Ferrari’den ayrıldıktan sonra orta grup araçlarında yarıştı.

Bu nedenle 2 kez dünya şampiyonu, şu anda galibiyetler ve şampiyonluklar için savaşmak yerine puan kazanmak için yarışıyor.

Alpine pilotu, bu nedenden ötürü başka pilotlara yenilmeyi artık kabullendiğini ama eğer lider takımlardan birinde yarışsaydı böyle olmayacağını vurguladı.

Soymotor.com tarafından artık kaybetmeyi daha mı kolay kabullendiği sorulduğunda Alonso, “Bu güzel bir soru.”

“Bunu kendime sordum ama bence hayır, hâlâ bunu kabullenemiyorum. Fakat şu anda ikinci olabilecek ya da bunun için mücadele edebilecek konumda değilim.”

“Eğer Mercedes ya da Red Bull’da olsaydım ve kazanan diğer takım olsaydı, volkan gibi patlardım. Fakat bunu yapabilecek konumda değilseniz aklınızda farklı hedefler oluyor. Her hafta sonu için daha gerçekçi hedefler belirliyorsunuz."

“Belki [hedefimiz] sekizinci olmak ya da sıralamaların üçüncü bölümüne kalmak olabilir. Fakat Formula 1’de olmadığım zamanlarda başka aktiviteler yapıyorum, tenis veya masa tenisi olsun fark etmeksizin o volkan her zaman içimde duruyor. Bu değişmiyor.” cevabını verdi.

Alonso’nun Formula 1’e dönüşü ardından ilk sezonu genel anlamda başarılı geçiyor. Sezonun ilk yarısında sadece iki kez puan kaybetti ve sık sık ilk 6’da finiş görüyor.

Aynı zamanda Alonso, şu anda seride yarışmaktan oldukça keyif aldığını belirtirken, yakın zamanda emekli olmayı planlamadığını ekliyor.

40 yaşındaki pilot, “Oldukça keyif alıyorum. Eğleniyorum ve pist dışında yaptığım aktivitelerden de keyif alıyorum. Eğlendiğimi ve rekabetçi olduğumu hissedene kadar bunun olacağını hiç tahmin etmezdim.” dedi.

Fernando Alonso, Alpine A521, Lewis Hamilton, Mercedes W12 1 / 1 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images