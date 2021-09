Alonso: "En hızlısı değiliz fakat orta grubun en iyi takımıyız"

Alpine bu yıl şimdiye kadar yapılan 14 yarışın 13'ünden puanla ayrıldı ve sadece sezonun ilk yarışı olan Bahreyn'de puan alamadı.

Fransız üretici aynı zamanda 14 yarışın 6'sında ise iki araçla birden puan almayı başardılar.

Son yarış Monza'da, zorluklara rağmen sekizinci olarak yine puan alan Alonso, takımın istikrarını övdü ve Monza'nın kendileri için en zor pist olduğuna dikkat çekti.

Katıldığı son 10 yarışın 9'unda puan alan Alonso, "Oldukça mutluyum. Bence bizim için güzel bir pazar günü oldu. Her iki araçla da puan almak ve her hafta sonu her iki aracı da pazar günü ilk ona sokmak zor bir hedef."

"Burada daha da zordu çünkü ilk seanstan itibaren daha az rekabetçiydik, sıralama turlarında 13. ve 14. olduk. Şimdi ilk ona girmiş olmamız, bu sonuca ulaşmak için iyi bir iş yaptığımız anlamına geliyor."

"İyi bir iş yarıştı ve iyi yönettik. Pit stopları ve startları iyi yönettik, sprint yarışında ve bugünkü yarışta hata yapmadık. Ortada pek çok faktör var ve puan kazanmak istiyorsanız her şeyi mükemmel şekilde yapanız gerekiyor. Çünkü hata yapmak gibi bir lüksümüz veya hata payımız yok. Bu yüzden bu hafta takımdan oldukça memnunum ve onlarla gurur duyuyorum."

"Monza'nın kendi açımızdan çok rekabetçi olmadığımız bir yarış olacağını biliyorduk ve geride kalan günlerin ardından bunu doğrulamış oldu. Sıralama turlarında 13. ve 14. olmamız, bu hafta sonu yedinci en hızlı araç olduğumuzu gösteriyor. Buna rağmen iki araçla da puan aldık. Yani takım ortaya harika bir iş koydu."

"Herkesin inişleri ve çıkışları olacak. Bu üçlü yarışta rekabet gücü anlamında hem inişler hem de çıkışlar yaşadığımızı gördük. Spa'da kuru zeminde iyiydik, ıslak zeminde iyi değildik. Zandvoort'a baktığımızda tüm hafta sonu iyiydik, burada değiliz. Bu yüzden pistten piste durum değişiyor. Rusya'da, Türkiye'de ve Austin'de tam olarak nasıl olacak bilmiyorum. Fakat daha iyi olacağını düşünüyorum, buradan daha iyi olacaklar. Monza takım için en kötü pistlerden birisi ve bunu biliyorduk."

Fernando Alonso, Alpine A521 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

"Yani neler yapabileceğimize bakacağız. En kötü hafta sonlarından birinde, 8. ve 10. olduk. Yani bizim en büyük gücümüz her hafta sonu puan kazanmamız. Muhtemelen orta grubun en hızlı aracına sahip değiliz ama muhtemelen orta gruptaki en iyi takıma sahibiz. Bu yüzden de her pazar puan kazanıyoruz."

Alpine de uzun süredir 2022 aracı üzerinde çalışıyor ve bunu yaparken şampiyonadaki beşinciliği korumaya çalışıyor.

Bu zorluk hakkında konuşan Alonso, "Bence iyiyiz, her alanda iyiyiz. Dediğim gibi pazar günleri işimizi yapmaya devam ediyoruz. Saf performans anlamında AlphaTauri veya Aston Martin'le yarışacak bir araca sahip olmayabiliriz fakat pazar günleri onlarla rekabet edecek ve puanlar alabilecek bir takımımız var. Bu yüzden mümkün olduğu müddetçe takımlar şampiyonasında beşinciliği almak için savaşacağız, sonuna kadar da zorlayacağız. Bu açıdan yarış takımımızın çok iyi olduğunu düşünüyorum."

"Öbür tarafta Fabrikada, 2022 için elimizden gelen en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Dediğim gibi, bütçe sınırı ve şu anda Formula 1'deki tüm neticelerle beraber pazar günleri işimizi yapmaya çalışıyoruz. Kazalar, olaylar olmaması ve dolayısıyla fazla para harcamamak iyi. Yarış hafta sonlarında şimdiye kadar çok iyiydik ve tüm odağımız ve kaynaklarımızı 2022'ye ayırdık." dedi.

Fernando Alonso, Alpine A521 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images