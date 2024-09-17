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Formula 1 Azerbaycan GP

Alonso: "En hızlı beşinci takım olmalıyız"

Fernando Alonso, Williams ve Haas'ın son yarışlarda gösterdiği performansın gerisinde kaldıklarını ve beşinci en hızlı takım olmayı hedeflediklerini söyledi.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

İki kez dünya şampiyonu Fernando Alonso, Azerbaycan Grand Prix'sinde Sergio Perez ve Carlos Sainz'ın kazası sayesinde altıncı sıraya kadar yükseldi ve bu pozisyonu koruyarak sezonun en iyi sonuçlarından birini elde etti.

Alonso, Aston Martin'in Montreal'den bu yana elde ettiği en iyi sonucun ardından şunları söyledi: "Evet, kesinlikle çok mutluyum."

"Orta sıralardaki takımlar için genellikle sadece dokuzuncu ve onuncu sıra müsait olur. Ancak bugün olaylar sayesinde altıncı sıraya kadar yükseldik. Bu bizim için fırsatçı bir pazar günüydü, çok fazla puan aldık. Takım için gerçekten mutluyum."

"Sanırım Monza’ya oldukça benzer bir yarıştı. Bugün uyguladığımız risk ve hassasiyet seviyesi olağanüstüydü. Düşük yol tutuşu ile hepimiz neredeyse her tur %100 ile sürüyorduk. Yarış boyunca bir güvenlik aracı veya kaza olmaması gerçekten etkileyiciydi."

Alonso ayrıca Williams ve Haas’ın son yarışlarda kendilerinden daha hızlı olduğunu belirtti ve şunları ekledi: "Williams ve Haas’ın son üç yarışta genel olarak daha hızlı olduklarını düşünüyorum. Amacımız, en kısa sürede beşinci en hızlı takım olmak."

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